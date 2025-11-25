PREGONANDO PREGONANDO

Concordienses CAMPEONES DE MAXI VOLEY

El equipo de Los Dinos se consagró Campeón en el Torneo de Maxi Voley que se disputó en Concepción del Uruguay, el pasado fin de semana.

deportes25/11/2025 Edgardo Perafan
boley mayores
boley mayores

El equipo, formado en su mayoría por jugadores de Concordia, y otras localidades, tuvo una excelente actuación y no es la primera vez que se alza con un título a nivel provincial, ya que ha cosechado otros títulos incluso fuera de nuestra provincia.
El plantel está formado por jugadores que fueron muy destacados cuando jugaban oficialmente y los de Concordia fueron quienes consiguieron el histórico ascenso de Regatas a la elite del voleibol nacional en 1994, quedando en la historia de este deporte. Sin duda que todavía se “acuerdan” de jugar, y lo hacen muy bien.
Dicho plantel de Dinos está compuesto por Franco Zanier, Marcelo “Chepa” Prat, Alejandro Cornú, Víctor “Coqui” Humere, Carlos “Fino” Sterki, Daniel Díaz, Edgardo Fernández, todos de Concordia, a los que se le suman Gastón Krumm y Raúl Velázquez (Rosario del Tala), César Omarini (Ramírez), Horacio Facello (Nogoyá), Andrés Stoll (Paysandú, Uruguay) y Andrés Ferreyra (Chajarí).
Este plantel, obviamente, no es profesional, y le buscan la vuelta a los horarios para entrenarse dado que cada uno tiene su trabajo diario, el que combinan con su pasión por el voleibol. Además, ese constante entrenamiento y la misma pasión por el deporte ha hecho que se mantengan en muy buena forma física y deportiva, lo que redunda en la cosecha de este tipo de muy lindas alegrías.
Ahora, el equipo se preparará para disputar el último gran torneo del año, y a nivel nacional, en Villa Carlos Paz del 5 al 8 de diciembre, donde se darán cita los mejores equipos de Maxi Voley del país. 
Como todos, los muchachos andan con la economía ajustada, por lo que resulta imprescindible el apoyo de empresas, o sea los clásicos sponsors, para poder viajar y disputar este importante torneo. Sin duda que se merecen ese apoyo y estamos seguros que se conseguirá para que nos representen de la mejor manera y, por lo expuesto, con chances de cosechar otra alegría para nuestra ciudad y la región.

Últimos artículos
Te puede interesar
estudiantes

ESTUDIANTES, UN EQUIPO FEDERAL

Edgardo Perafan
deportes20/11/2025

En el tercer partido correspondiente a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, Estudiantes derrotó 66 a 51 a Sportivo San Salvador en el Gigante Verde y de esta manera logró la clasificación para la edición 2026 de la Liga Federal.

Lo más visto