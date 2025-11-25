Concordienses CAMPEONES DE MAXI VOLEY

El equipo, formado en su mayoría por jugadores de Concordia, y otras localidades, tuvo una excelente actuación y no es la primera vez que se alza con un título a nivel provincial, ya que ha cosechado otros títulos incluso fuera de nuestra provincia.

El plantel está formado por jugadores que fueron muy destacados cuando jugaban oficialmente y los de Concordia fueron quienes consiguieron el histórico ascenso de Regatas a la elite del voleibol nacional en 1994, quedando en la historia de este deporte. Sin duda que todavía se “acuerdan” de jugar, y lo hacen muy bien.

Dicho plantel de Dinos está compuesto por Franco Zanier, Marcelo “Chepa” Prat, Alejandro Cornú, Víctor “Coqui” Humere, Carlos “Fino” Sterki, Daniel Díaz, Edgardo Fernández, todos de Concordia, a los que se le suman Gastón Krumm y Raúl Velázquez (Rosario del Tala), César Omarini (Ramírez), Horacio Facello (Nogoyá), Andrés Stoll (Paysandú, Uruguay) y Andrés Ferreyra (Chajarí).

Este plantel, obviamente, no es profesional, y le buscan la vuelta a los horarios para entrenarse dado que cada uno tiene su trabajo diario, el que combinan con su pasión por el voleibol. Además, ese constante entrenamiento y la misma pasión por el deporte ha hecho que se mantengan en muy buena forma física y deportiva, lo que redunda en la cosecha de este tipo de muy lindas alegrías.

Ahora, el equipo se preparará para disputar el último gran torneo del año, y a nivel nacional, en Villa Carlos Paz del 5 al 8 de diciembre, donde se darán cita los mejores equipos de Maxi Voley del país.

Como todos, los muchachos andan con la economía ajustada, por lo que resulta imprescindible el apoyo de empresas, o sea los clásicos sponsors, para poder viajar y disputar este importante torneo. Sin duda que se merecen ese apoyo y estamos seguros que se conseguirá para que nos representen de la mejor manera y, por lo expuesto, con chances de cosechar otra alegría para nuestra ciudad y la región.