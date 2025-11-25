Estudiantes eliminado EL “CUCO” SIGUE IMPARABLE
Estudiantes Concordia finalizó su participación en la actual Liga Provincial de Mayores de Básquetbol, al ser derrotado este lunes por Urquiza de Santa Elena en el Gigante Verde por 78 a 68.deportes25/11/2025 Edgardo Perafan
El equipo visitante también había ganado en su casa por 74 a 66 por lo que barrió esta serie de Cuartos de Final y está en semifinales. Sin duda es el gran candidato en esta Liga, ya que hasta hoy a ganado todos los partidos disputados en la competencia y es el gran “cuco” del torneo.
De todas maneras, hay que decir que la serie con Estudiantes fue pareja donde el equipo concordiense dejó todo en ambos partidos para tratar de llegar a las instancias finales. Igualmente, el Verde ya tiene asegurada su participación en el Federal 2026 derecho que consiguió al lograr llegar a los cuartos de final de la actual competencia.
En esta instancia, sólo Regatas vs. Peñarol y Ferrocarril de San Salvador vs. Recreativo jugarán un tercer partido para definir los otros semifinalistas, en cada zona.
RESULTADOS TOTALES
INSTANCIA CUARTOS DE FINAL
Partido 1: Regatas 91 – Peñarol 72.
Partido 2: Peñarol 91 – Regatas 87.
Partido 3: Miércoles 26, 21 horas, en C. del Uruguay.
Partido 1: Urquiza 74 – Estuidantes Cdia. 66.
Partido 2: Estudiantes 68 – Urquiza 78.
Clasificado a semifinal Urquiza.
Partido 1: Ferrocarril SS 76 – Recreativo 55.
Partido 2: Recreativo 78 – Ferrocarril SS 71.
Partido 3: Miércoles 26, 21 horas, en San Salvador.
Partido 1: Santa Rosa 87 – Sionista 56.
Partido 2: Sionista 57 – Santa Rosa 65.
Clasificado a semifinal Santa Rosa de Chajarí.
En la imagen: Santa Rosa de Chajarí, que sigue en competencia.
El TOF 7 retoma el juicio por Cuadernos. Cristina Kirchner escuchará la acusación de Fiscalía sobre los 204 hechos de cohecho. Habrá dos audiencias semanales.
La AFA de Tapia amenaza con sancionar a Estudiantes por el pasillo rebelde a Rosario Central, el campeón elegido a dedo: cómo se gestó el “espaldazo”
El Tribunal de Disciplina abrió un expediente contra el club y los once jugadores que le dieron la espalda a los del Canalla. El diálogo por teléfono del presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, con los referentes del plantel.
Venció a Nebel DEPRO A UN PASO SE SEGUIR
La AFA de Tapia amenaza con sancionar a Estudiantes por el pasillo rebelde a Rosario Central, el campeón elegido a dedo: cómo se gestó el “espaldazo”
El Tribunal de Disciplina abrió un expediente contra el club y los once jugadores que le dieron la espalda a los del Canalla. El diálogo por teléfono del presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, con los referentes del plantel.
Concordienses CAMPEONES DE MAXI VOLEY
El equipo de Los Dinos se consagró Campeón en el Torneo de Maxi Voley que se disputó en Concepción del Uruguay, el pasado fin de semana.
Rosario Central campeón: las reacciones de famosos en las redes por el torneo escritorio
El equipo rosarino comandado por Angel Di María se consagró campeón de la Liga Argentina 2025.
ESTUDIANTES, UN EQUIPO FEDERAL
En el tercer partido correspondiente a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, Estudiantes derrotó 66 a 51 a Sportivo San Salvador en el Gigante Verde y de esta manera logró la clasificación para la edición 2026 de la Liga Federal.
No es el Torneo Clausura: la otra chance que tiene River de meterse en la Libertadores y que pocos sabían
A River le quedan pocos caminos para clasificar a la Copa Libertadores 2026, y hay uno de ellos que pocos tenían en cuenta.
Ferro lanza su Colonia de Vacaciones
La institución albiazul no descansa y, una vez que cesen sus tradicionales actividades deportivas, pondrá en marcha su Recreativo de Verano.
Por la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur, Defensores de Nebel derrotó 1 a 0 a Libertad en el Parque Mitre.
Con un gol de Mauricio Merlo cuando transcurrían 31 minutos del primer tiempo, Nebel obtuvo su primer triunfo en esta edición del Regional y complicó las chances del "lobo" en la lucha por avanzar a la segunda ronda.
Foro Económico 2025 Polonia–Argentina
Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 2025
Rosario Central campeón: las reacciones de famosos en las redes por el torneo escritorio
El equipo rosarino comandado por Angel Di María se consagró campeón de la Liga Argentina 2025.
La gran estafa de 25 millones de dólares y los más de 50 ahorristas que lo perdieron todo
El denunciado es Christian Silbergleit (52), un conocido empresario financiero que incursionó en el rubro inmobiliario y gastronómico. Entre sus sociedades están los locales La Birrería, Kike Café, Glorias (en River) y Pausa (en la FADU). Cerró sus oficinas en Puerto Madero y el Microcentro.
Concordienses CAMPEONES DE MAXI VOLEY
El equipo de Los Dinos se consagró Campeón en el Torneo de Maxi Voley que se disputó en Concepción del Uruguay, el pasado fin de semana.
Estudiantes eliminado EL “CUCO” SIGUE IMPARABLE
Estudiantes Concordia finalizó su participación en la actual Liga Provincial de Mayores de Básquetbol, al ser derrotado este lunes por Urquiza de Santa Elena en el Gigante Verde por 78 a 68.