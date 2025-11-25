Estudiantes eliminado EL “CUCO” SIGUE IMPARABLE

El equipo visitante también había ganado en su casa por 74 a 66 por lo que barrió esta serie de Cuartos de Final y está en semifinales. Sin duda es el gran candidato en esta Liga, ya que hasta hoy a ganado todos los partidos disputados en la competencia y es el gran “cuco” del torneo.

De todas maneras, hay que decir que la serie con Estudiantes fue pareja donde el equipo concordiense dejó todo en ambos partidos para tratar de llegar a las instancias finales. Igualmente, el Verde ya tiene asegurada su participación en el Federal 2026 derecho que consiguió al lograr llegar a los cuartos de final de la actual competencia.

En esta instancia, sólo Regatas vs. Peñarol y Ferrocarril de San Salvador vs. Recreativo jugarán un tercer partido para definir los otros semifinalistas, en cada zona.

RESULTADOS TOTALES

INSTANCIA CUARTOS DE FINAL

Partido 1: Regatas 91 – Peñarol 72.

Partido 2: Peñarol 91 – Regatas 87.

Partido 3: Miércoles 26, 21 horas, en C. del Uruguay.

Partido 1: Urquiza 74 – Estuidantes Cdia. 66.

Partido 2: Estudiantes 68 – Urquiza 78.

Clasificado a semifinal Urquiza.

Partido 1: Ferrocarril SS 76 – Recreativo 55.

Partido 2: Recreativo 78 – Ferrocarril SS 71.

Partido 3: Miércoles 26, 21 horas, en San Salvador.

Partido 1: Santa Rosa 87 – Sionista 56.

Partido 2: Sionista 57 – Santa Rosa 65.

Clasificado a semifinal Santa Rosa de Chajarí.

En la imagen: Santa Rosa de Chajarí, que sigue en competencia.