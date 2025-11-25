PREGONANDO PREGONANDO

Estudiantes eliminado EL “CUCO” SIGUE IMPARABLE

Estudiantes Concordia finalizó su participación en la actual Liga Provincial de Mayores de Básquetbol, al ser derrotado este lunes por Urquiza de Santa Elena en el Gigante Verde por 78 a 68.

25/11/2025
 El equipo visitante también había ganado en su casa por 74 a 66 por lo que barrió esta serie de Cuartos de Final y está en semifinales. Sin duda es el gran candidato en esta Liga, ya que hasta hoy a ganado todos los partidos disputados en la competencia y es el gran “cuco” del torneo.
De todas maneras, hay que decir que la serie con Estudiantes fue pareja donde el equipo concordiense dejó todo en ambos partidos para tratar de llegar a las instancias finales. Igualmente, el Verde ya tiene asegurada su participación en el Federal 2026 derecho que consiguió al lograr llegar a los cuartos de final de la actual competencia.
En esta instancia, sólo Regatas vs. Peñarol y Ferrocarril de San Salvador vs. Recreativo jugarán un tercer partido para definir los otros semifinalistas, en cada zona.

RESULTADOS TOTALES
INSTANCIA CUARTOS DE FINAL
Partido 1: Regatas 91 – Peñarol 72.
Partido 2: Peñarol 91 – Regatas 87.
Partido 3: Miércoles 26, 21 horas, en C. del Uruguay.

Partido 1: Urquiza 74 – Estuidantes Cdia. 66.
Partido 2: Estudiantes 68 – Urquiza 78.
Clasificado a semifinal Urquiza.

Partido 1: Ferrocarril SS 76 – Recreativo 55.
Partido 2: Recreativo 78 – Ferrocarril SS 71.
Partido 3: Miércoles 26, 21 horas, en San Salvador.

Partido 1: Santa Rosa 87 – Sionista 56.
Partido 2: Sionista 57 – Santa Rosa 65.
Clasificado a semifinal Santa Rosa de Chajarí.
En la imagen: Santa Rosa de Chajarí, que sigue en competencia.

estudiantes

ESTUDIANTES, UN EQUIPO FEDERAL

Edgardo Perafan
deportes20/11/2025

En el tercer partido correspondiente a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, Estudiantes derrotó 66 a 51 a Sportivo San Salvador en el Gigante Verde y de esta manera logró la clasificación para la edición 2026 de la Liga Federal.

