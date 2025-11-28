Este domingo LA VUELTA DEL TRIATLON A CONCORDIA
Este domingo desde las 8.45 hs. se llevará a cabo en la zona del lago Salto Grande la segunda fecha del “Circuito Binacional de Triatlon Jeep” que tendrá su epicentro en playa Punta Bonita, en el predio de Puerto Luis.deportes28/11/2025 Edgardo Perafan
Luego de un gran comienzo en Colón, el triatlon Jeep llega a Concordia y esta vez con un epicentro renovado, recordando que esta fecha será de distancia estandar (1500-40-10) y sprint (750-20-5).
La natación se realizará sobre un circuito boyado de 750 metros con largada y llegada en Playa Punta Bonita, con una vuelta para sprint y dos vueltas para estandar.
El ciclismo partirá desde Puerto Luis y tendrá su punto de retome en la Escuela Agrotécnica, desde allí se regresa y se cumplen las vueltas en el Hotel Ayui, serán dos vueltas para sprint y cuatro para estandar.
Y finalmente el pedestrismo tendrá un recorrido de 2500 metros de ida y 2500 de vuelta para la distancia sprint, desde Puerto Luis hasta cercanías de la locomotora, mientras que los 10 km de la distancia estandar tendrán su punto de retome pasando Playa Las Palmeras.
Recordemos que en la primera fecha disputada en Colón se impusieron el uruguayo Nahuel Soares de Lima y la victoriense Maria Victoria Rivero, destacando la labor del concordiense Federico Alvarez que fue el mejor ubicado de nuestra ciudad entre los age group escoltando al ganador, mientras que en damas Ana Maria Brunini fue la mejor con su tercer puesto.
Se reunió el Consejo Provincial del PJ
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.
CODESAL anuncia nuevas licitaciones para cantinas en el Lago de Salto Grande
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:
Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
SE VIENE EL GRAN DESAFÍO 248
Este jueves por la noche se realizó la presentación de la 8° edición del Desafío KM 248 que tendrá como prueba las distancias de 38 y 72 kilómetros, que se correrá este domingo desde las 9 de la mañana desde el Parador Turístico del kilómetro 248 de la Autovía 14 en Concordia.
Venció a Nebel DEPRO A UN PASO SE SEGUIR
La AFA de Tapia amenaza con sancionar a Estudiantes por el pasillo rebelde a Rosario Central, el campeón elegido a dedo: cómo se gestó el “espaldazo”
El Tribunal de Disciplina abrió un expediente contra el club y los once jugadores que le dieron la espalda a los del Canalla. El diálogo por teléfono del presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, con los referentes del plantel.
Estudiantes eliminado EL “CUCO” SIGUE IMPARABLE
Estudiantes Concordia finalizó su participación en la actual Liga Provincial de Mayores de Básquetbol, al ser derrotado este lunes por Urquiza de Santa Elena en el Gigante Verde por 78 a 68.
Concordienses CAMPEONES DE MAXI VOLEY
El equipo de Los Dinos se consagró Campeón en el Torneo de Maxi Voley que se disputó en Concepción del Uruguay, el pasado fin de semana.
Rosario Central campeón: las reacciones de famosos en las redes por el torneo escritorio
El equipo rosarino comandado por Angel Di María se consagró campeón de la Liga Argentina 2025.
ESTUDIANTES, UN EQUIPO FEDERAL
En el tercer partido correspondiente a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, Estudiantes derrotó 66 a 51 a Sportivo San Salvador en el Gigante Verde y de esta manera logró la clasificación para la edición 2026 de la Liga Federal.
Nota al Intendente de la Ciudad de Concordia
Estimado Intendente Señor, Dr Francisco Azcue S/D
Concordia será sede del encuentro “Concordia 2025: Redefiniendo el Turismo de Reuniones”
Este martes 2 de diciembre, desde las 9:00 hs, en el Centro de Convenciones Concordia, se realizará una jornada estratégica organizada por el Concordia Buró, junto a la Asociación Hotelera Gastronómica, EMCONTUR, la Municipalidad de Concordia y CODESAL.
Siguen o comienzan la internas del PJ ?
El Consejo Provincial del PJ separó de sus cargos partidarios a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas habían participado en las últimas elecciones nacionales «por fuera» del PJ Entre Ríos.
