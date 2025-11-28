PREGONANDO PREGONANDO

Este domingo LA VUELTA DEL TRIATLON A CONCORDIA

Este domingo desde las 8.45 hs. se llevará a cabo en la zona del lago Salto Grande la segunda fecha del “Circuito Binacional de Triatlon Jeep” que tendrá su epicentro en playa Punta Bonita, en el predio de Puerto Luis.

deportes28/11/2025 Edgardo Perafan
triatlo
triatlo

Luego de un gran comienzo en Colón, el triatlon Jeep llega a Concordia y esta vez con un epicentro renovado, recordando que esta fecha será de distancia estandar (1500-40-10) y sprint (750-20-5).
La natación se realizará sobre un circuito boyado de 750 metros con largada y llegada en Playa Punta Bonita, con una vuelta para sprint y dos vueltas para estandar.infobynenllinea.caster.fm
El ciclismo partirá desde Puerto Luis y tendrá su punto de retome en la Escuela Agrotécnica, desde allí se regresa y se cumplen las vueltas en el Hotel Ayui, serán dos vueltas para sprint y cuatro para estandar.
Y finalmente el pedestrismo tendrá un recorrido de 2500 metros de ida y 2500 de vuelta para la distancia sprint, desde Puerto Luis hasta cercanías de la locomotora, mientras que los 10 km de la distancia estandar tendrán su punto de retome pasando Playa Las Palmeras.
Recordemos que en la primera fecha disputada en Colón se impusieron el uruguayo Nahuel Soares de Lima y la victoriense Maria Victoria Rivero, destacando la labor del concordiense Federico Alvarez que fue el mejor ubicado de nuestra ciudad entre los age group escoltando al ganador, mientras que en damas Ana Maria Brunini fue la mejor con su tercer puesto.triatlontriafl

libertad clasi

LIBERTAD VA POR LA CLASIFICACIÓN

Edgardo Perafan
deportes28/11/2025

Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

km 248

SE VIENE EL GRAN DESAFÍO 248

Rdgardo Perafan
deportes28/11/2025

Este jueves por la noche se realizó la presentación de la 8° edición del Desafío KM 248 que tendrá como prueba las distancias de 38 y 72 kilómetros, que se correrá este domingo desde las 9 de la mañana desde el Parador Turístico del kilómetro 248 de la Autovía 14 en Concordia.

estudiantes

ESTUDIANTES, UN EQUIPO FEDERAL

Edgardo Perafan
deportes20/11/2025

En el tercer partido correspondiente a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, Estudiantes derrotó 66 a 51 a Sportivo San Salvador en el Gigante Verde y de esta manera logró la clasificación para la edición 2026 de la Liga Federal.

logo_partido_justicialista

Siguen o comienzan la internas del PJ ?

pregonando
Entre Rios28/11/2025

El Consejo Provincial del PJ separó de sus cargos partidarios a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas habían participado en las últimas elecciones nacionales «por fuera» del PJ Entre Ríos. Se reunió el Consejo Provincial del PJ Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en… LNd Nov 2025 4–6 minutos Gaillard, peronismo, pj, UPC

