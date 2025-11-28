SE VIENE EL GRAN DESAFÍO 248

El lanzamiento de la carrera tuvo lugar en El Ciervo Restaurante, donde asistieron el presidente de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, Esteban Sbresso; Soubhi Saliva por el Complejo Turístico 248; Leandro Lapíduz por El Ciervo Restaurante y los ciclistas Luis Malarini y Matías Cabrera.

“Año a año se renuevan las emociones, los diferentes lugares nuevos que tratamos de incorporar para sorprender al biker, como también a la gente que va a observar la competencia. Hay muchos lugares muy atractivos que tenemos en la zona. Agradecer a Soubhi por abrirnos las puertas un año más, para nosotros es una gratitud enorme y una responsabilidad a la vez porque siempre nos comprometemos en superarnos”, dijo Sbresso.

Al mismo tiempo Pity agregó: “Al día de hoy tenemos alrededor de 380 preinscriptos y confirmados están rondando los 280 corredores. Le pedimos a la gente de Concordia que nos acompañe en esta nueva carrera. Muchas gracias a Leandro por invitarnos a este espacio”.

Por su parte, la empresaria Saliva comentó: “El domingo 30 abrimos la temporada, todos los corredores están invitados, amigos y familias tendrán un 2 por 1 para acceder a todos los servicios del complejo. Estamos trabajando en el complejo para dejarlo en perfectas condiciones, estamos contentos porque tenemos un 80 por ciento de reserva para el día de la carrera. Quiero agradecer a Metalúrgica Maya que este año nos brindó los premios a los ganadores, son muy originales, los esperamos”.

A su vez, Lapíduz contó: “Es un placer recibirlos acá, la generación de este tipo de atractivos hace que una región se posicione, que salgamos a mostrarnos y hacemos que el turista vuelva. Hace muchos años que venimos queriendo ser protagonistas y no está mal. De eso se trata el turismo de generar atractivos para que la gente venga ahora y vuelva el año que viene”.

Al mismo tiempo, Malarini expresó: “Gracias a los Amigos del MTB por la invitación, hay que seguir apostando a esta carrera. A una fecha que yo voy empezaron con 146 competidores y hoy tienen 5 mil corredores que es Río Pinto. Si los competidores de Concordia no apoyamos a los organizadores nunca vamos a tener tanta gente”. En tanto que Cabrera agregó: “Agradecerle a Pity por la invitación, voy a largar para darlo todo, tratar de sacar lo mejor de mi. Espero que sea una gran carrera y que todos la disfruten”.

Por último, la entrega de los kits de carrera para los participantes locales se producirá este viernes de 19 a 21 horas en Yala Distribuciones de calle San Juan 373, donde también se dará una charla técnica y para quienes estén presentes podrán ganar premios en un sorteo. En tanto que los competidores que lleguen de otras localidades recibirán su kit en el mismo Complejo Turístico del KM 248 en el horario de 7.30 a 8.30 horas.