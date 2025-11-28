SE VIENE EL GRAN DESAFÍO 248
Este jueves por la noche se realizó la presentación de la 8° edición del Desafío KM 248 que tendrá como prueba las distancias de 38 y 72 kilómetros, que se correrá este domingo desde las 9 de la mañana desde el Parador Turístico del kilómetro 248 de la Autovía 14 en Concordia.deportes28/11/2025 Rdgardo Perafan
El lanzamiento de la carrera tuvo lugar en El Ciervo Restaurante, donde asistieron el presidente de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, Esteban Sbresso; Soubhi Saliva por el Complejo Turístico 248; Leandro Lapíduz por El Ciervo Restaurante y los ciclistas Luis Malarini y Matías Cabrera.
“Año a año se renuevan las emociones, los diferentes lugares nuevos que tratamos de incorporar para sorprender al biker, como también a la gente que va a observar la competencia. Hay muchos lugares muy atractivos que tenemos en la zona. Agradecer a Soubhi por abrirnos las puertas un año más, para nosotros es una gratitud enorme y una responsabilidad a la vez porque siempre nos comprometemos en superarnos”, dijo Sbresso.
Al mismo tiempo Pity agregó: “Al día de hoy tenemos alrededor de 380 preinscriptos y confirmados están rondando los 280 corredores. Le pedimos a la gente de Concordia que nos acompañe en esta nueva carrera. Muchas gracias a Leandro por invitarnos a este espacio”.
Por su parte, la empresaria Saliva comentó: “El domingo 30 abrimos la temporada, todos los corredores están invitados, amigos y familias tendrán un 2 por 1 para acceder a todos los servicios del complejo. Estamos trabajando en el complejo para dejarlo en perfectas condiciones, estamos contentos porque tenemos un 80 por ciento de reserva para el día de la carrera. Quiero agradecer a Metalúrgica Maya que este año nos brindó los premios a los ganadores, son muy originales, los esperamos”.
A su vez, Lapíduz contó: “Es un placer recibirlos acá, la generación de este tipo de atractivos hace que una región se posicione, que salgamos a mostrarnos y hacemos que el turista vuelva. Hace muchos años que venimos queriendo ser protagonistas y no está mal. De eso se trata el turismo de generar atractivos para que la gente venga ahora y vuelva el año que viene”.
Al mismo tiempo, Malarini expresó: “Gracias a los Amigos del MTB por la invitación, hay que seguir apostando a esta carrera. A una fecha que yo voy empezaron con 146 competidores y hoy tienen 5 mil corredores que es Río Pinto. Si los competidores de Concordia no apoyamos a los organizadores nunca vamos a tener tanta gente”. En tanto que Cabrera agregó: “Agradecerle a Pity por la invitación, voy a largar para darlo todo, tratar de sacar lo mejor de mi. Espero que sea una gran carrera y que todos la disfruten”.
Por último, la entrega de los kits de carrera para los participantes locales se producirá este viernes de 19 a 21 horas en Yala Distribuciones de calle San Juan 373, donde también se dará una charla técnica y para quienes estén presentes podrán ganar premios en un sorteo. En tanto que los competidores que lleguen de otras localidades recibirán su kit en el mismo Complejo Turístico del KM 248 en el horario de 7.30 a 8.30 horas.
Se reunió el Consejo Provincial del PJ
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.
CODESAL anuncia nuevas licitaciones para cantinas en el Lago de Salto Grande
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:
Este domingo LA VUELTA DEL TRIATLON A CONCORDIA
Este domingo desde las 8.45 hs. se llevará a cabo en la zona del lago Salto Grande la segunda fecha del “Circuito Binacional de Triatlon Jeep” que tendrá su epicentro en playa Punta Bonita, en el predio de Puerto Luis.
Venció a Nebel DEPRO A UN PASO SE SEGUIR
La AFA de Tapia amenaza con sancionar a Estudiantes por el pasillo rebelde a Rosario Central, el campeón elegido a dedo: cómo se gestó el “espaldazo”
El Tribunal de Disciplina abrió un expediente contra el club y los once jugadores que le dieron la espalda a los del Canalla. El diálogo por teléfono del presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, con los referentes del plantel.
Estudiantes eliminado EL “CUCO” SIGUE IMPARABLE
Estudiantes Concordia finalizó su participación en la actual Liga Provincial de Mayores de Básquetbol, al ser derrotado este lunes por Urquiza de Santa Elena en el Gigante Verde por 78 a 68.
Concordienses CAMPEONES DE MAXI VOLEY
El equipo de Los Dinos se consagró Campeón en el Torneo de Maxi Voley que se disputó en Concepción del Uruguay, el pasado fin de semana.
Rosario Central campeón: las reacciones de famosos en las redes por el torneo escritorio
El equipo rosarino comandado por Angel Di María se consagró campeón de la Liga Argentina 2025.
ESTUDIANTES, UN EQUIPO FEDERAL
En el tercer partido correspondiente a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, Estudiantes derrotó 66 a 51 a Sportivo San Salvador en el Gigante Verde y de esta manera logró la clasificación para la edición 2026 de la Liga Federal.
Nota al Intendente de la Ciudad de Concordia
Estimado Intendente Señor, Dr Francisco Azcue S/D
Concordia será sede del encuentro “Concordia 2025: Redefiniendo el Turismo de Reuniones”
Este martes 2 de diciembre, desde las 9:00 hs, en el Centro de Convenciones Concordia, se realizará una jornada estratégica organizada por el Concordia Buró, junto a la Asociación Hotelera Gastronómica, EMCONTUR, la Municipalidad de Concordia y CODESAL.
Siguen o comienzan la internas del PJ ?
