Nota al Intendente de la Ciudad de Concordia
Estimado Intendente Señor, Dr Francisco Azcue S/D
PREGONANDO PREGONANDO
Estimado Intendente Señor, Dr Francisco Azcue S/D27/11/2025 ByN
Estimado Intendente
Señor, Dr Francisco Azcue
S/D
DE MI MAYOR CONSIDERACION:
Soy Sergio Augusto Esquivel, Ciudadano de Concordia, que mal o bien trato de pagar las ALTISIMAS TASAS MUNICIPALES y los IMPUESTOS ( a pesar que nos mienten qué no hay inflación) me dirijo a Ud. con el mayor respeto a su investidura.
Me dirijo a usted para expresar mi preocupación y descontento por la situación que se está viviendo en el barrio de La Bianca, (y otros lugares de la ciudad) donde se han demolido pavimentos prácticamente nuevos para reemplazarlos por otros, sin una justificación clara.
Me parece que esta situación no sólo es un desperdicio de recursos públicos, sino que también genera molestias y perjuicios a los vecinos del barrio. Es importante recordar que el presupuesto municipal es limitado y debe ser utilizado de manera eficiente y responsable.
Me gustaría saber qué criterios se utilizaron para tomar la decisión de demoler y reemplazar los pavimentos, y si se ha realizado algún estudio o evaluación previa para determinar la necesidad real de urgencia en estos trabajos, siendo otros. muchos más importantes problemas y más prioritarios como las aguas servidas (cloacas) qué pululan, sin ser tenidas en cuenta, no sólo en nuestro barrio sino que tambien sucede lo mismo en toda la ciudad.
Además, me preocupa que esta situación pueda ser un indicio de irregularidades o corrupción en la gestión municipal, que se estén priorizando intereses monetarios sobre las necesidades reales de la comunidad.
Solicito que se investigue esta situación y se tomen medidas para corregir cualquier irregularidad o ineficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Agradezco su atención a esta nota y espero una respuesta (publica) al respecto.
Atentamente,
Sergio A Esquivel
Vecino del Barrio La Bianca
Concordia. E R
COPIA AL HONORAVLE CONCEJO DELIBERAMTE
Estimado Intendente Señor, Dr Francisco Azcue S/D
Un informe detalla la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron; cerraron casi 30 empresas por día y se refleja la “tendencia negativa” empresarial.
Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 2025
El equipo rosarino comandado por Angel Di María se consagró campeón de la Liga Argentina 2025.
El denunciado es Christian Silbergleit (52), un conocido empresario financiero que incursionó en el rubro inmobiliario y gastronómico. Entre sus sociedades están los locales La Birrería, Kike Café, Glorias (en River) y Pausa (en la FADU). Cerró sus oficinas en Puerto Madero y el Microcentro.
Ante el avance de un nuevo paquete de flexibilización laboral y reforma previsional impulsado en la Argentina, desde el Movimiento Nacional SURGE Y LA MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CONCORDIA expresamos con absoluta firmeza nuestro rechazo total a estas iniciativas que no representan un camino de progreso, sino una amenaza directa al presente de millones de trabajadores y trabajadoras, y un golpe profundo al futuro de nuestras generaciones venideras.