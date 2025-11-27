Nota al Intendente de la Ciudad de Concordia

Estimado Intendente

Señor, Dr Francisco Azcue

S/D

DE MI MAYOR CONSIDERACION:

Soy Sergio Augusto Esquivel, Ciudadano de Concordia, que mal o bien trato de pagar las ALTISIMAS TASAS MUNICIPALES y los IMPUESTOS ( a pesar que nos mienten qué no hay inflación) me dirijo a Ud. con el mayor respeto a su investidura.

Me dirijo a usted para expresar mi preocupación y descontento por la situación que se está viviendo en el barrio de La Bianca, (y otros lugares de la ciudad) donde se han demolido pavimentos prácticamente nuevos para reemplazarlos por otros, sin una justificación clara.

Me parece que esta situación no sólo es un desperdicio de recursos públicos, sino que también genera molestias y perjuicios a los vecinos del barrio. Es importante recordar que el presupuesto municipal es limitado y debe ser utilizado de manera eficiente y responsable.

Me gustaría saber qué criterios se utilizaron para tomar la decisión de demoler y reemplazar los pavimentos, y si se ha realizado algún estudio o evaluación previa para determinar la necesidad real de urgencia en estos trabajos, siendo otros. muchos más importantes problemas y más prioritarios como las aguas servidas (cloacas) qué pululan, sin ser tenidas en cuenta, no sólo en nuestro barrio sino que tambien sucede lo mismo en toda la ciudad.

Además, me preocupa que esta situación pueda ser un indicio de irregularidades o corrupción en la gestión municipal, que se estén priorizando intereses monetarios sobre las necesidades reales de la comunidad.

Solicito que se investigue esta situación y se tomen medidas para corregir cualquier irregularidad o ineficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Agradezco su atención a esta nota y espero una respuesta (publica) al respecto.

Atentamente,

Sergio A Esquivel

Vecino del Barrio La Bianca

Concordia. E R

COPIA AL HONORAVLE CONCEJO DELIBERAMTE