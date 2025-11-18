PREGONANDO PREGONANDO

Liga de Intendentes Justicialistas Ricardo Bravo presentó su renuncia a la Presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo y actual Presidente de La Liga de Intendentes Justicialista de la Provincia de Entre Ríos, a través de una carta, presentó su renuncia a la Presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas, manifestando motivos estrictamente personales.

Carta completa de renunciar a la Presidencia de la Liga de Intendentes Justicialistas de la Provincia de Entre Ríos

Federación, Entre Ríos, 15 de noviembre de 2025.

A los/as Intendentes/as

Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos

Presente

Estimados compañeros y compañeras:

Me dirijo a ustedes con el respeto y el afecto que me han brindado durante este tiempo de trabajo conjunto, para comunicarles mi decisión de renunciar a la Presidencia de la Liga de Intendentes Justicialistas de la provincia de Entre Ríos.

Esta determinación obedece a motivos estrictamente personales. Necesito tomarme un tiempo para reflexionar y analizar la situación que se ha ido presentando en los últimos tiempos, no solo en el marco de nuestra Liga, sino en el contexto más amplio del peronismo entrerriano.

Es mi convicción profunda que en los meses venideros debemos realizar un replanteo sincero de lo que el peronismo necesita para recuperar el protagonismo que nuestra provincia y nuestra gente requieren. Este no es un momento para distanciarnos, sino para encontrarnos.

Quiero ser muy claro: estoy para sumar. Siempre lo he estado y siempre lo estaré. Creo firmemente que para llevar a cabo una construcción política sólida y duradera, debemos dejar de lado las cuestiones personales y conformar una mesa de diálogo amplia, generosa y plural, donde todos tengamos participación real y la genuina posibilidad de ser escuchados.

No podemos darnos el lujo de dejar a nadie afuera. El peronismo se construye desde la unidad, desde el abrazo que contiene y no desde la exclusión que divide. Solo con la unión sincera podremos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para el 2027.

Estoy para acompañar, para trabajar codo a codo con cada uno de ustedes. El peronismo entrerriano necesita ponerse en órbita sobre la base de la realidad concreta y los tiempos políticos que estamos viviendo. Debemos ser capaces de leer el presente para construir el futuro que nuestra militancia y nuestro pueblo merecen.

Esta renuncia no implica un alejamiento, sino un paso al costado transitorio que me permita contribuir desde otro lugar a la unidad que tanto necesitamos. Mi compromiso con el proyecto justicialista y con cada uno de ustedes permanece intacto.

Les agradezco profundamente la confianza depositada en mi persona y el trabajo compartido. Quedan abiertas las puertas del diálogo y de la construcción colectiva.

Un abrazo fraterno para todos y todas.

