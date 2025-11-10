Fuertes críticas a Milei por las concesiones viales

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) dio a conocer un documento cuyo objetivo es “exponer una serie de contradicciones y deficiencias” detectadas en las políticas viales del Gobierno nacional, en particular respecto del régimen de concesiones viales con cobro de peaje (Red Federal de Concesiones – RFC). Dichas políticas, se remarca en e texto, “resultan contrarias a los principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa, afectando tanto a los usuarios como al interés público”.

Ricardo Lasca, uno de los refer entes del Conaduv, durante una entrevista con el programa Sexto Sentido, que conducen Jorge Ballay y Pablo Lescano por Radio Costa Paraná (88.1), expresó su preocupación y desilusión con la administración del presidente Javier Milei dado que “como pasa con todos los gobiernos nuevos, uno espera que cambie la situación respecto a la infraestructura vial y, en este caso, las concesiones viales, que son un escándalo”,

Lasca hizo eje en las “contradicciones y mentiras de este Gobierno, porque el presidente Milei, con toda razón, dice que hay que cumplir la Constitución Nacional y habla de libertad, y resulta que no tenemos libertad para transitar y no se cumple lo expresamente establecido en la Constitución”,

“Después también se dijo que iba a haber inversión privada y ahora no, ahora es con fondos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende del Ministerio de Economía. El Presidente, además, con razón, critica a la denominada patria contratista –la cámara de argentina de la corrupción, como dice él–, y, sin embargo, los que se presentan en las licitaciones –por ejemplo, la ruta 14 y el puente de Rosario-Victoria– que se van a adjudicar, los ganadores son empresas que están en el tema famoso de los cuadernos”, cuestionó.

Lasca, asimismo, consideró “lamentable volver al esquema de los ‘90, que ha sido un fracaso, una estafa vial, que vivimos padeciendo hace más de treinta años. Volvemos a más de lo mismo y peor, porque agregan 54 estaciones nuevas de peaje a las que ya existen. Va a haber que pagar un peaje –o un falso peaje porque se trata de un impuesto al tránsito– cada 97 kilómetros”.

En la ruta nacional 3, que une Capital Federal con Bahía Blanca, “habrá que pagar ocho peajes con una tarifa de entre 3.000 y 4.000 pesos por lo que un camión en cada peaje tendrá que pagar entre 25.000 y 30.000 pesos. En ese trauetcto, al cabo de un año, ese camión habrá pagado cerca de 35 millones de pesos sólo de peaje”, señaló, mientras en las rutas 12 y 14 “van a quedar las cabinas de peaje que están”. La ruta 14 y el puente Rosario-Victoria “están recontrapagados”, remarcó.

El impuesto a los combustibles, agregó Lasca, “recauda 3.000 millones de dólares por año. ¿Se imagina la cantidad de obras?. Más de 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año se pueden hacer libre de peaje asignando esa plata que se roban todos los gobiernos”.

Lasca, además, instó a entender que “esto no es peaje, o sea, el peaje con cabinas en ruta de cobro está concebido para cuando uno construye, termina la obra, luego la recupera con una tarifa de una renta razonable, pues es un servicio público y con un camino alternativo libre de pago. Acá.en la época menemista, que después fue copiado en Buenos Aires, en Córdoba, etcétera, se implementó un sistema inédito en el mundo. Somos los campeones de los de los disparates, porque se hicieron rutas existentes pagada con nuestros impuestos sin camino alternativo, lo cual genera una especie de monopolio natural, o sea, o paga o no pasa”.

“Otra de las mentiras es sostener que el peaje lo paga el que usa el camino. Eso es mentira, lo paga toda la comunidad”, añadió.

Cuestionó, asimismo, al presidente Milei porque “no escucha a aquellos que trabajamos en defensa, no solo los usuarios viales, sino del interés general”, al tiempo que definió al sistema de peales como una “caja política desde los años ’90, a pesar de los gobiernos que han cambiado”. Criticó también “a los gobernadores cómplice. El señor Rogelio Frigerio ahora, encima, quiere poner peajes provinciales, como hay en la provincia de Santa Fe”.