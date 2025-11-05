ATE Entre Ríos rechazó la posible reforma a la Ley de la Caja de Jubilaciones

SUP en Concordia UNA NUEVA FECHA NACIONAL
Este sábado Concordia se viste de fiesta nuevamente con una nueva Fecha Nacional de Stand Up Paddle (SUP), que se llevará a cabo en la zona del Yacht Club en el Lago de Salto Grande.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos expresó su rechazo a la intención del Poder Ejecutivo provincial de impulsar una reforma a la Ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Desde el gremio advirtieron que no acompañarán ningún cambio que implique un ajuste sobre los derechos de los trabajadores estatales.Entre Rios05/11/2025 (APFDigital)
En un comunicado, el sindicato sostuvo que las modificaciones planteadas por el Gobierno “buscan solventar el déficit de la Caja a costa de las trabajadoras y trabajadores activos y pasivos”.
Según explicaron, la propuesta oficial se apoya en tres ejes principales:
La eliminación del régimen conocido como “3x1”.
La posibilidad de reducir la edad jubilatoria compensando con años adicionales de aportes.
La eliminación del 85% de haber jubilatorio para quienes superen los 10 años de servicios con aportes.
Además, se prevé la suba del aporte personal del 16 al 19%, que se concretaría por decreto.
ATE manifestó su defensa del régimen previsional solidario, móvil y de reparto establecido por la Ley 8732, así como del derecho al 82% móvil, la movilidad y el cálculo actual del haber jubilatorio.
El sindicato remarcó que no fue convocado ni consultado para participar en la elaboración del proyecto y que “no avalará ninguna reforma que signifique pérdida de derechos”.
Asimismo, el gremio planteó que el financiamiento del déficit previsional “no debe recaer sobre los trabajadores, sino sobre los sectores que concentran recursos y tributan poco en la provincia”. En esa línea, propuso “otro plan económico, con mayor intervención estatal y una distribución más justa de la riqueza”.
Bagnat brindó un diagnóstico del sistema previsional y destacó la necesidad de avanzar en una reforma: “No se soluciona con un milagro”
Por último, desde ATE subrayaron que debe ser el Estado provincial quien garantice el sostenimiento de la Caja de Jubilaciones, en tanto cumple una “función social e histórica” para los trabajadores entrerrianos.
El pasado fin de semana se disputó la última fecha de la Fase Regular de la Liga de Mayores de Básquetbol, que tiene la participación de los equipos de nuestra ciudad.
El operativo en el domicilio del jefe de Gendarmería. Allanaron el escuadrón 52 de Gendarmería y la casa del comandante
La Municipalidad de Colonia Ayuí continúa con el plan de obras públicas ejecutadas con recursos municipales. En el marco del plan de infraestructura vial, se construyen cordones cuneta en distintas calles.
El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, recibió en su despacho, esta semana a Carina Collazzo y Lorenzo Cosi, integrantes del Grupo Scout 99 San Antonio de Padua.
El triunfo de la lista del oficialismo provincial, pergeñada por las conveniencias de la Gestión Frigerio, alcanzó un holgado 52% de votos favorables, que dicho sea de paso, ocasionó una tormenta de proporciones en el justicialismo entrerriano, con reproches y acusaciones, entre los candidatos y las autoridades partidarias.
El organismo dependiente del Ministerio Público de la Defensa trabaja para garantizar el interés superior de las personas menores de edad en situación de adoptabilidad y su derecho a vivir en familia.
El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos se refirió a las elecciones del próximo domingo. Llamó a realizar “un voto útil y eficiente” y destacó la campaña del frente Fuerza Entre Ríos. “Hace unos meses parecía que se comían los chicos crudos”, dijo en referencia a la lista del oficialismo en la provincia.
UCR Activa Entre Ríos llamó al radicalismo a votar en blanco en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Bajo el lema “Vota en blanco. Vota con sentido radical”, la línea interna de la Unión Cívica Radical (UCR), sostuvo que el partido fue entregado por la conducción a La Libertad Avanza (LLA) y quedó “diluido, subordinado y sin voz propia detrás del antipueblo". Sostuvieron que el voto en blanco no es “lavarse las manos”.
El sábado pasado, el más gravitante gobernador peronista desde la recuperación democrática y quien recibió mayores bendiciones de nuestro pueblo siendo votado para todas las funciones electivas, a nivel municipal (en su Concordia natal) provinciales y nacionales, hubiera celebrado su cumpleaños. Jorge Busti, un líder genuinamente entrerriano, peronista apasionado con enorme vocación de consensos, un ejercicio de construcción en la diversidad, coherente con su militancia por la Democracia, en sentido político y social.
El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso pidió al Poder Judicial «fallos y sentencias responsables. Que cuiden los derechos del trabajador pero también que cuiden al capital y al que invierte y produce en esta provincia.
Las defensas habían apelado la orden del Tribunal para iniciar con la recuperación del dinero. Muchas de las posesiones del empresario santacruceño ya fueron subastadas en otros expedientes
Crecieron un 132%; lo atribuyen al descenso en las tasas de vacunación. La enfermedad causó cinco fallecimientos en menores de dos años y puede haber cientos de casos sin diagnosticar
La llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior despierta expectativas en el PRO por su experiencia, pero no garantiza un acercamiento real entre Mauricio Macri y La Libertad Avanza, cuyos vínculos siguen siendo complejos y en plena redefinición.
Anoche (03/11/2025), minutos antes de las 24.00 hs, se produjo una interrupción en el suministro de energía que afectó a un sector del barrio de La Bianca.