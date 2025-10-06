RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL VIERNES 10 DE OCTUBRE

Te puede interesar

Ronda de Negocios de la Expo Concordia Produce: último día de inscripción CCISC Concordia 06/10/2025 Hoy lunes 6 de octubre culmina el período formal de inscripción a la Ronda de Negocios Multisectorial que se desarrollará el viernes 17 de octubre en el marco de la Expo Concordia Produce.

CODESAL acompañó el 11° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas y Robótica en Concordia pregonando Concordia 03/10/2025 El gimnasio de la Escuela Secundaria N°16 “Prof. Gerardo Victorin” fue sede del 11° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas y Robótica, realizado el pasado 2 de octubre. La jornada reunió a estudiantes, docentes y familias en una propuesta que combinó creatividad, innovación y trabajo en equipo.

Sastre y su dogmática actitud pregonando Concordia 30/09/2025 Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.

El Concejo Deliberante aprobó una importante reducción de intereses para quienes regularicen sus deudas de Tasas Monica Saavedra Concordia 29/09/2025 El Concejo Deliberante de Concordia llevó a cabo su vigésima quinta sesión ordinaria, presidida por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza. La jornada, con un temario de 23 expedientes, se destacó por la aprobación de una ordenanza clave que beneficia a los contribuyentes locales.

Reactivan obra para culminar la nueva planta potabilizadora de agua en Concordia pregonando Concordia 28/09/2025 Durante su visita a Concordia, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió la nueva planta potabilizadora de agua, obra que ya cuenta con un 92 por ciento de ejecución. El reinicio de los trabajos se concretó tras un convenio firmado con Nación.