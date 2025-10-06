PREGONANDO PREGONANDO

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL VIERNES 10 DE OCTUBRE

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa a la comunidad que durante el feriado del próximo viernes  10 de octubre, correspondiente al domingo 12 de octubre,

Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sólo funcionará la Guardia Sanitaria.

 Se solicita a los vecinos no sacar los residuos durante la jornada para colaborar en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad.

Sastre y su dogmática actitud

Concordia30/09/2025

Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.

Fútbol local SANTA MARÍA DIO EL PASO AL FRENTE

Edgardo Perafan
deportes06/10/2025

Se acerca el final para el Torneo Clausura de Fútbol y a falta de dos fechas hay 8 equipos separados por sólo 3 puntos. Santa María fue el gran ganador de la fecha 9 porque con su triunfo ante Alberdi quedó sólo arriba en la tabla de posiciones con 16 puntos.