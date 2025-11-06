La UTN Concordia brindará una conferencia sobre asfaltos modificados con neumáticos fuera de uso

Habrá peajes cada 97 Kilómetros en la Argentina.
El avance de las licitaciones, de la Red Federal de Concesiones de rutas nacionales, despertó críticas al cobro de ‘peaje en rutas’.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 17 horas, se brindará una conferencia abierta y gratuita sobre “Asfaltos altamente modificados con polvo de neumáticos fuera de uso (NFU) en mezclas asfálticas retardantes de la fisuración refleja”.Concordia06/11/2025 UTN
Será en modalidad presencial, en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concordia, Salta 277.
La patología de la reflexión de fisuras en pavimentos asfálticos es uno de los problemas más frecuentes en las tareas de rehabilitación. Retardar la aparición de las mismas contribuye a mitigar los efectos del deterioro por ingreso de agua a capas inferiores, entre otros. Por otro lado, el problema de los residuos es una preocupación mundial y aún más, por sus características, los neumáticos fuera de uso (NFU). En los últimos años con el fin de una mayor reutilización del polvo de NFU se han evaluado alternativas de su uso en la modificación de asfaltos, buscando obtener en ellos, altas prestaciones elásticas y mejor respuesta a fatiga. Con el objeto de lograr mejoras en las propiedades mencionadas, se ha estudiado una mayor incorporación de NFU en el ligante asfáltico y su aplicación en mezclas utilizadas para retardo de fisuras. En este sentido, se han evaluado diferentes mezclas asfálticas elaboradas con asfalto con alta tasa de incorporación de NFU por vía húmeda, frente a solicitaciones dinámicas. La evaluación de su comportamiento físico ha permitido compararlas y estimar cuál presenta la mejor prestación para dicho uso.
El disertante es el Dr. Ing. Adrián Segura, quien es vicedirector del Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Materiales y Calidad (CINTEMAC) de la UTN Córdoba; en donde se realizan investigaciones en tecnologías de materiales viales, mezclas asfálticas, reciclados de neumáticos fuera de uso.
Los interesados pueden inscribirse ingresando a la web www.frcon.utn.edu.ar. Organiza la actividad, el Grupo de Investigación en Ingeniería Civil, Materiales y Ambiente (GIICMA) de la UTN Concordia, con el apoyo de la Municipalidad de Concordia.
La presidente del Senado respondió críticas y apoyos en su última publicación en Instagram. De nuevo, la relación con los hermanos Milei estuvo en el centro de la escena
La central obrera renovó a la cúpula, pero las discusiones internas llevaron a que algunos gremios decidieran romper. Cómo seguirán las conversaciones en el marco del Consejo de Mayo, que ahora estará encabezado por Manuel Adorni
Anoche (03/11/2025), minutos antes de las 24.00 hs, se produjo una interrupción en el suministro de energía que afectó a un sector del barrio de La Bianca.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, recomienda a la comunidad la importancia de verificar el estado de los productos alimenticios antes de su compra, ...
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), presidida por Exequiel Donda, firmaron un convenio de colaboración que permitirá avanzar en obras fundamentales para la puesta en valor del Camping Las Palmeras.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Carubia Salvador y otros, propietarios del inmueble ubicado en calle Echagüe Nº1040, entre Maipú y Lavalle, Manzana Nº1684, Parcela Nº21 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.
Desde el Cementerio Nuevo Municipal se comunica que todos los familiares de los fallecidos que se encuentran en el sector de sepultura/tierra del LOTE 2 – HILERA 29, que deberán presentarse de forma urgente, en la oficina ubicada en calle Feliciano y Las Heras, de lunes a viernes de 07 a 12:30 horas.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa a todas las personas que poseen licencia de conducir provisoria, emitida hasta el 13 de octubre inclusive, pueden pasar a retirar las licencias físicas (plástico).
El 17 de Octubre de 1945 una multitud de trabajadores salieron desde sus lugares de trabajo hasta la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Juan Domingo Perón, entonces quién había sido encarcelado por su abierta posición de defensa de la comunidad obrera.-
Comenzó en Buenos Aires el juicio por la entrega irregular de la hija de Leonardo Fornerón, un trabajador entrerriano cuya causa llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar al país por violar derechos familiares y de identidad.
El pasado fin de semana se disputó la última fecha de la Fase Regular de la Liga de Mayores de Básquetbol, que tiene la participación de los equipos de nuestra ciudad.
