La UTN Concordia brindará una conferencia sobre asfaltos modificados con neumáticos fuera de uso

Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 17 horas, se brindará una conferencia abierta y gratuita sobre “Asfaltos altamente modificados con polvo de neumáticos fuera de uso (NFU) en mezclas asfálticas retardantes de la fisuración refleja”.

Concordia06/11/2025 UTN
edificio utn
edificio utn

Será en modalidad presencial, en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concordia, Salta 277. 

La patología de la reflexión de fisuras en pavimentos asfálticos es uno de los problemas más frecuentes en las tareas de rehabilitación. Retardar la aparición de las mismas contribuye a mitigar los efectos del deterioro por ingreso de agua a capas inferiores, entre otros. Por otro lado, el problema de los residuos es una preocupación mundial y aún más, por sus características, los neumáticos fuera de uso (NFU). En los últimos años con el fin de una mayor reutilización del polvo de NFU se han evaluado alternativas de su uso en la modificación de asfaltos, buscando obtener en ellos, altas prestaciones elásticas y mejor respuesta a fatiga. Con el objeto de lograr mejoras en las propiedades mencionadas, se ha estudiado una mayor incorporación de NFU en el ligante asfáltico y su aplicación en mezclas utilizadas para retardo de fisuras. En este sentido, se han evaluado diferentes mezclas asfálticas elaboradas con asfalto con alta tasa de incorporación de NFU por vía húmeda, frente a solicitaciones dinámicas. La evaluación de su comportamiento físico ha permitido compararlas y estimar cuál presenta la mejor prestación para dicho uso. 

El disertante es el Dr. Ing. Adrián Segura, quien es vicedirector del Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Materiales y Calidad (CINTEMAC) de la UTN Córdoba; en donde se realizan investigaciones en tecnologías de materiales viales, mezclas asfálticas, reciclados de neumáticos fuera de uso. 

Los interesados pueden inscribirse ingresando a la web www.frcon.utn.edu.ar. Organiza la actividad, el Grupo de Investigación en Ingeniería Civil, Materiales y Ambiente (GIICMA) de la UTN Concordia, con el apoyo de la Municipalidad de Concordia.

