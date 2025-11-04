Por Cortes de Energía Eléctrica la Cooperativa INFORMA

El hecho se produjo por un cortocircuito provocado por un animal que ingreso a la sala de tableros de media tensión de la subestación de rebaje de La Bianca.

Se repuso el servicio en ese sector a las 00.22 de hoy martes.

Minutos después, a las 00.45, un corte de suministro vuelve a afectar al Barrio de La Bianca y también a un sector de Barrio Golf - San Carlos - Salto Chico, por la rotura de un seccionador de 33 kV en la subestación de Independencia y Camino a Pampa Soler. A la 1.34 se normalizo esta zona.

En el día de hoy se hicieron unas breves interrupciones para reemplazar el equipo dañado en este último corte.

Y también se realizan tareas de reparación y mejoras en la subestación de Rebaje de La Bianca pero no se prevén interrupciones en este caso