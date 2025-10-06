La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial  informa

02/10/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 11:00 hs aproximadamente, mientras personal de esta dependencia realizaba un control vehicular sobre el carril NORTE-SUR de ingreso a la provincia, procede a detener la marcha de un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo Gol Trend, conducido por un masculino de 40 años de edad, oriundo de la localidad de Ituzaingó provincia de Corriente, quién circulaba desde la provincia de Corrientes hacia la provincia de Buenos Aires. Una vez presentada la documentación correspondiente al vehículo y el dominio en el Sistema informático MINSEG y DNRPA, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR VIGENTE DE FECHA 07/10/2011 SOLICITADO POR LA POLICÍA DE MISIONES SECCIONAL OCTAVA UR-X BAJO LA CARÁTULA DE HURTO. Seguidamente se informa la situación a la UFI de Chajarí, quien dispone el formal Secuestro del Vehículo y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

02/10/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 23:00 hs. aproximadamente, personal de esta dependencia realizando controles sobre el carril NORTE-SUR de la provincia, procede a detener la marcha de un vehículo marca Chevrolet, modelo Spin de color gris, conducido por un femenina de 37 años de edad, oriunda del partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Una vez presentada la documentación y verificado el dominio a través de los sistemas informáticos MINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR ACTIVO DE FECHA 19/03/2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD FISCAL N° 4 DE MORENO, PCIA. DE BUENOS AIRES. Informada esta novedad a la UFI de Chajarí, se dispuso el formal Secuestro del rodado y la correcta identificación de la femenina, continuando la causa en trámite.

02/10/2025 – PUESTO CONTROL VIAL SAN JAIME (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, en horas de la tarde, se logró detener la marcha de una camioneta marca VOLKSWAGEN, Modelo Amarok 2.0 TDI, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la provincia de Mendoza. Una vez controlada la documentación y el dominio a través del Sistema de Interconsultas SIFCOP y MINSEG surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO DE FECHA 14/08/2024 a requerimiento del Juzgado Federal Nro. 4 - Mendoza. Informada esta novedad a la UFI de Chajarí, se dispuso el formal SECUESTRO del rodado y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

03/10/2025 - Puesto de Control Vial Túnel (SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES): En la fecha, siendo las 08:00 horas, se logró detener para control una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color Blanca, ingresando a la provincia de Entre Ríos, conducida por un masculino de 28 años de edad, oriundo de la Localidad de Esperanza - Provincia de Santa Fe, el cual, se movilizaba acompañado de otros masculinos de 31 y 29 años de edad, todos de la provincia de Santa Fe. Luego de controlar la documentación del rodado y de los masculinos, se puede percibir un fuerte olor a marihuana desde el interior del vehículo. Seguidamente los mismos en forma espontánea exhiben un paquete de cigarrillos de tabaco de color blanco y rojo que en su interior contenía dos cigarrillos de marihuana y un estuche de plástico rectangular de color rojo que contenía en su interior once cigarrillos armados de una sustancia vegetal de cannabis sativa (marihuana). Ante tal novedad, se informó la situación a la UFI de Investigación y Litigación de la Ciudad de Paraná, quien dispuso la intervención del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas para realizar el test reactivo a las sustancias mencionadas y el secuestro de las mismas. De esta manera se formalizó el Secuestro de 11 cigarrillos armados con un peso de equivalente a 11 gramos de Cannabis Sativa. En relación a los masculinos, se dispuso su correcta identificación, continuando la causa en trámite por narcomenudeo.

03/10/2025 - Puesto de Control Vial Bella Vista (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, realizando controles de vehículos y personas, se logró detener la marcha de un vehículo marca CHEVROLET modelo LUV, conducido por una persona mayor de edad, oriunda de la provincia de Misiones. Luego de controlar la documentación, se pudo constatar varias anomalías y faltantes en el grabado del Chasis. Situación que fue informada a la UFI de C. del Uruguay, quien dispuso el formal Secuestro del rodado y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

03/10/2025 - Puesto de Control Vial Gualeguaychú (Secuestro de Estupefacientes): En la fecha, siendo las 11:40 horas, desarrollando Operativo sobre Ruta Provincial N° 16 km 63, se logó detener la marcha de un vehículo marca KIA SUV de color verde, conducida por un masculino de 31 años de edad. Luego de controlar la documentación del masculino y del rodado, se le da intervención al Can Kira y su guía, denotando la posible presencia de estupefacientes en el interior del vehículo. Seguidamente se informa esta situación a la UFI de Gualeguaychú, quien dispone la requisa vehicular y personal. Avanzado con el procedimiento se logró encontrar un envoltorio de nylon con 0,5 gramos de clorhidrato de cocaína; (01) envoltorio con semillas de marihuana con un peso de 7 gramos; (3) cigarros de marihuana con un peso de 8 gramos; una tabaquera con picadura de marihuana con un peso total de 10,3 gramos; (2) billetes con cocaína con un peso de 2,1 c/u; (1) trituradora con 2 gramos de marihuana. En relación a este resultado, se dio intervención al personal de la División Drogas Peligrosas quienes avanzaron con el secuestro de los estupefacientes en el marco de la Ley Provincial N° 10.560 de Narcomenudeo.

03/10/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 20:00 horas, se logró detener la marcha de un vehículo MARCA TOYOTA, MODELO HILUX 4X2, conducido por el masculino de 69 años de edad, oriundo de la LOCALIDAD DE CABALLITO, DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, una vez presentada la documentación se corrobora el dominio colocado del rodado por el sistema informático MINSEG Y SIFCOP, donde surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR ACTIVO DE FECHA 23/08/2023 SOLICITADO POR LA UNIDAD FISCAL N° 6 DE AVELLANEDA - LANÚS PCIA. DE BUENOS AIRES. Informada esta situación a la UFI CHAJARÍ, se dispuso el formal Secuestro del rodado y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

04/10/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 09:30 horas, se logró detener la marcha de un Automóvil marca Chevrolet Astra GL, en el que se movilizaba un masculino mayor de edad, oriundo de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Luego de controlar la documentación del ocupante y del rodado, se amplió la inspección pudiendo constatar que ciertas anomalías sobre la numeración de chasis, es por eso que se da intervención al Personal de la Planta Verificadora Policial, quien confirma que la numeración se encuentra adulterada constatando un corte (Ventana) alrededor de dicha numeración. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro del vehículo, como así también la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

05/10/2025 – PUESTO CONTROL VIAL CONCORDIA (SECUESTRO VEHICULAR): Efectuando controles sobre la autovía RN14, se logró detener la marcha de un vehículo VOLKSWAGEN modelo AMAROK conducido por un masculino mayor de edad de nacionalidad Paraguaya, quien exhibe una cédula de identificación de automotor que a simple vista presenta signos de ser apócrifa. Al verificar los datos a través de la plataforma informática SIFCOP y DNRPA, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO DE FECHA 27/08/2025, solicitado por la UFI N° 7 de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Ante esta novedad el personal policial, informa esta situación al Juzgado Federal de Concordia, quien dispone el formal Secuestro del Rodado y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 1.825 controles, durante el fin de semana de los cuales (09) nueve, resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHOLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 417 (cuatrocientos diecisiete) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 38 (Armas de Fuego) armas de fuego secuestradas y 79 (setenta y nueve) detenidos.

Desde el día viernes 02/10/25 hasta el 05/10/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 26.267 vehículos y un egreso estimado de 24.930 de vehículos.

“Continuamos trabajando con el firme propósito de hacer de nuestra provincia un lugar más seguro. Estamos para cuidarte…”.