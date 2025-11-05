Drogas: como era eso de "DORMIR CON EL AMIGO" o con el "ENEMIGO"?

En el marco de una investigación que lleva adelante la Sede Descentralizada de Tartagal, a cargo de la fiscal Lucía Orsetti, en la jornada de ayer se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del Escuadrón 52 de Tartagal, de Gendarmería Nacional y en la casa particular del titular de esa dependencia.

La medida tuvo como objetivo el secuestro de elementos de interés para el caso, por el cual ya hay otros implicados sobre los cuales se formalizaron distintas imputaciones, entre ellos un oficial y un suboficial de esa fuerza.

La investigación data de mayo pasado, a partir de un procedimiento en el que se secuestró una carga de 160 kilos de cocaína. De la investigación, participan investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, del Ministerio Público de la Provincia. Las medidas ejecutadas están bajo conocimiento de las autoridades principales de dicha fuerza en Salta.

En tanto, se evalúan el tenor de las evidencias que fueron secuestradas, la fiscalía mantiene reserva de los elementos incautados y otros detalles del caso.

160 kilogramos

Efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray” de Gendarmería, desplegados sobre el kilómetro 1.466 de la Ruta Nacional N°34, detuvieron la marcha para su inspección de una camioneta Ford Ranger en la que viajaban dos personas mayores junto a un menor de edad.

Mientras realizaban el control de rutina correspondiente, los gendarmes detectaron signos en la estructura del rodado que habría sido modificada. Ante ese detalle, los funcionarios realizaron un registro minucioso en cada sector del vehículo que derivó en el descubrimiento de un piso falso, y compartimientos ocultos en la caja trasera del rodado y en los zócalos.

A raíz de ese hallazgo, los funcionarios trabajaron con distintas herramientas con las que pudieron realizar cortes en la chapa y extraer 173 paquetes rectangulares. Luego, se efectuó la prueba de campo Narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 160 kilos 960 gramos.

La Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal ordenó el secuestro del estupefaciente y del rodado. Además, dispuso la detención del conductor y su acompañante, mayores de edad.