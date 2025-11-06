PREGONANDO PREGONANDO

Es un Perseguido politico? 'Fred’ Machado partió desde Ezeiza rumbo a Estados Unidos

Lo hizo rumbo a Houston en un vuelo regular de United Airlines.

El empresario argentino Federico "Fred" Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de haber financiado la campaña de José Luis Espert, partió esta noche en un vuelo regular de la compañía United Airlines, rumbo a Houston, Estados Unidos, como parte del proceso de extradición.

Machado permaneció alojado en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hasta el momento en que fue llevado por la pista hasta el avión Boeing 777-200.

El vuelo de la compañía norteamericana despegó desde Ezeiza a las 22,15 y tiene previsto su arribo a Houston, Texas, a las 5,20 de mañana..infobynenllinea.caster.fm

Machado es investigado por la Justicia estadounidense, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas en el exterior y en la Argentina.

En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición.

