Julio De Vido deberá volver a prisión tras la ratificación de su condena por la Tragedia de Once

De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó la detención de Julio De Vido, exministro de Planificación durante los gobiernos kirchneristas, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a cuatro años de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once, ocurrida en 2012 y que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.
El exfuncionario deberá presentarse este jueves a las 10 en Comodoro Py para cumplir con la orden judicial. Su defensa podría solicitar prisión domiciliaria, dado que De Vido supera los 75 años.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos presentados tanto por la defensa de De Vido como por el Ministerio Público Fiscal, dejando firme la condena por defraudación al Estado e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa, que comenzó en 2015, determinó que el exministro no controló el destino de los subsidios millonarios otorgados a Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria de la línea Sarmiento, lo que derivó en el deterioro del servicio y contribuyó al siniestro del 22 de febrero de 2012.
El ex ministro Julio De Vido en el inicio del juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once.
Cómo fue el proceso judicial contra De Vido
En 2018, el Tribunal Oral Federal N°4 condenó a De Vido a 5 años y 8 meses de prisión por fraude al Estado, aunque lo absolvió del delito de estrago culposo, que lo vinculaba directamente con las muertes de Once. Posteriormente, Casación redujo la pena a cuatro años, decisión ahora ratificada por la Corte Suprema.
Los jueces remarcaron una “cadena de responsabilidades” en el manejo de los fondos públicos y señalaron que el entonces ministro ignoró advertencias sobre el mal estado del sistema ferroviario.
La Tragedia de Once: el hecho que marcó un antes y un después
El 22 de febrero de 2012, un tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén de la estación Once. Murieron 51 personas (una embarazada) y 789 resultaron heridas. El accidente fue provocado por una combinación de error humano y falta de mantenimiento: el maquinista Marcos Córdoba viajaba a mayor velocidad de la permitida y había desconectado el sistema de emergencia conocido como “hombre muerto”.
El siniestro reveló el abandono estructural del servicio ferroviario y la corrupción en el uso de subsidios. Fue el tercer desastre ferroviario más grave en la historia argentina, después de los ocurridos en Benavídez (1970) y San Pereira (1978).
El 22 de febrero de 2012, un tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén de la estación Once.
Condenados por la Tragedia de Once Sergio Claudio Cirigliano (TBA) y Ricardo Jaime (exsecretario de Transporte): 7 años de prisión. Juan Pablo Schiavi: 5 años y medio. Marcelo Calderón y Jorge Álvarez (directivos de TBA): 6 años. Marcos Córdoba (maquinista): 3 años y 3 meses.
La confirmación de la condena a Julio De Vido marca el cierre judicial de una de las causas más emblemáticas de corrupción y negligencia estatal de los últimos años.
