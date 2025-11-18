Pactaban encuentros por una app de citas pero eran ladrones
La Policía de Córdoba desbarató a la banda tras una serie de allanamientos en distintos barrios de la capital. Una de sus víctimas tenía 61 años
Tras una serie de allanamientos, la Policía de la provincia de Córdoba desarticuló una banda de ladrones que contactaba a sus víctimas a través de una aplicación de citas y luego les robaba. En total, hay cinco detenidos: una mujer y dos hombres.
Según indicaron fuentes policiales a Infobae, las víctimas eran contactadas mediante las plataformas y citadas por una mujer en distintos puntos de encuentro en la zona de las localidades de La Calera y Parque Síquiman.
Allí, eran abordadas por varios hombres cómplices que las inmovilizaban para luego sustraer sus pertenencias, tanto de los vehículos como de sus domicilios.
Los operativos se llevaron a cabo los barrios Villa El Libertador, Villa La Toma, Comercial y El Roble. Los sospechosos fueron acusados de privación ilegítima de la libertad.
Las mismas fuentes precisaron en uno de los hechos, registrado en Parque Síquiman y caratulado como robo y privación ilegítima de la libertad, un hombre de 61 años denunció que tras iniciar el diálogo con una supuesta joven de La Calera, pactó un encuentro durante la noche y se trasladó en su auto hasta esa ciudad.
Allí fue abordado por una mujer, que dijo ser prima de la persona que había hablado con él, y subió a su vehículo. Confiado, la víctima la dejó ingresar al auto.
Minutos después, cuatro sujetos encapuchados lo redujeron y lo inmovilizaron. Luego, le exigieron ila dirección de su casa.
Según relató la víctima, los agresores luego se dirigieron a la propiedad con la víctima cautiva. Se llevaron su celular, su billetera, casi 100.000 pesos, una chequera, tarjetas de crédito y documentación.
Tras concretar el robo, lo desataron y escaparon en su auto.
Cayó viudo negro de Palermo
Uno de los viudos negros que estaba prófugo, acusado de robar a un hombre en el barrio porteño de Palermo, se entregó ayer en una comisaría de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El sospechoso, sobre quien pesaba una orden de captura, se presentó en la Comisaría Vecinal 4-D luego de que, días atrás, los efectivos policiales allanaron su domicilio y encontraron cuatro teléfonos celulares y dos tabletas de medicación.
Según señalaron, se trata de “Julián”, tal como se presentó a la víctima, aunque su verdadero nombre es Abel Elián Ruiz, de 21 años. El joven se entregó acompañado por su hermana. Los agentes notaron que se había teñido de rubio, en un intento de pasar desapercibido.
De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 8 de noviembre, después de la víctima denunciara haber sido contactado por un joven a través de una aplicación de citas.
Engañado, el hombre lo invitó a su departamento ubicado en la calle Paraguay. Tras compartir bebidas alcohólicas, el dueño de la propiedad perdió el conocimiento.
Al despertar, se encontraba inmovilizado de pies y manos, aunque llegó a advertir la presencia de dos hombres más, quienes, junto a su cita, revisaban el domicilio.
Al notar que la víctima había recobrado el sentido, uno de los agresores lo golpeó y lo ató de pies y manos. Incluso, lo apuñaló y le causó heridas en el brazo y en la pierna.
Luego, los tres ladrones escaparon de la escena con efectivo y diversos objetos personales pertenecientes a la víctima.
Tras una rápida investigación, los detectives de la fuerza de seguridad porteña lograron identificar a los delincuentes.
Fue así que, tras una orden de captura y allanamiento emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 54, a cargo de la jueza Paula Verónica González, personal de la División Investigaciones Comunales 14 realizó un allanamiento en el domicilio de Ruiz.
El supuesto viudo negro quedó imputado por el delito de robo en poblado y en banda, bajo la modalidad viudo negro. En tanto, continúa la búsqueda de sus dos cómplices.
