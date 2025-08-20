¿Da lo mismo todo en este merengue? ¿Que seas cura, rey de bastos, caradura o polizón?

En las vidrieras irrespetuosas de este siglo XXI parece que sí. Dentro de unos pocos años Cambalache cumplirá 100 años, pero la vigencia y esencia de su planteo permanece intacta.

Para ejemplo sobra un botón, como dice ese dicho popular. Y como Concordia tiene ejemplos, tomaremos un caso concreto que sucedió apenas unas horas con respecto al cierre de listas que competirán en las elecciones legislativas del mes de octubre próximo.

Entre idas y venidas, el oficialismo que conduce Milei, logró lugares de privilegio en el armado provincial. Es así que los dos primeros candidatos a senadores son del mileísmo puro, como así también en la nómina de candidatos a diputados. Luego lo que queda se repartió con dos miembros de la tropa del gobernador Frigerio y como furgón de cola a algunos radicales «alvearistas» para relleno.

Entre esos radicales, hay una concejal que integra el espacio de Juntos por Entre Ríos, que se comenzó a conocer en el ámbito local, por sus polémicas declaraciones respecto a los niveles de pobreza en Concordia. Su nombre es Eliana Lagraña y tenemos entendido que milita o al menos militaba, hasta hace poco en el espacio denominado Evolución Radical, sector que se autodenominaba alfonsinista (socialdemócrata progresista) y del cual, el intendente Francisco «Motosierrita» Azcué, también fue parte.

Lagraña, al momento de asumir como concejal, juró por «El padre de la democracia Raúl Alfonsín», así lo muestra el video a continuación:

https://www.youtube.com/shorts/KeY7-FBiCXY

¿Da lo mismo ahora y luego de ver estas imágenes, que la concejal Lagraña integre una lista en donde los primeros lugares preponderantes sean de la Libertad Avanza y por ende estar en las antípodas de lo que la concejal pregonó hasta el momento del juramento como concejal? ¿Da lo mismo en ir en una lista con un candidato a senador como Benegas Linch, que plantea y planea privatizar Salto Grande? ¿Da lo mismo ir en una lista con negacionistas, que llevan a un genocidio social a los jubilados, a los discapacitados y a los expulsados del sistema laboral?

Para despejar dudas les dejamos el próximo video, en donde el Presidente Javier Milei, nos dice en forma descarnada, qué es lo que piensa sobre el ex Presidente Raúl Alfonsín:

https://www.youtube.com/shorts/zFI7aFKwN14

El padre de la democracia por el cual juró la concejal Lagraña, no tiene ni un ápice que ver con las políticas que lleva adelante este gobierno conservador de Milei y sus acólitos. La joven edil tendrá que reveer su conducta ideológica. O se está de un lado del mostrador o se está del otro, si de conducta ética y política se habla. Aún tiene tiempo de reivindicarse como alfonsinista.





