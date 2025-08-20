CAMBALACHE
Esa letra transformada en tango, que Enrique Discépolo la escribió en casi un suspiro y que en forma obstinada nos marca la realidad que a veces cuesta aceptarla, continúa atormentándonos casi como una tragedia.
PREGONANDO PREGONANDO
Esa letra transformada en tango, que Enrique Discépolo la escribió en casi un suspiro y que en forma obstinada nos marca la realidad que a veces cuesta aceptarla, continúa atormentándonos casi como una tragedia.Argentina20/08/2025 Diario del Sur
¿Da lo mismo todo en este merengue? ¿Que seas cura, rey de bastos, caradura o polizón?
En las vidrieras irrespetuosas de este siglo XXI parece que sí. Dentro de unos pocos años Cambalache cumplirá 100 años, pero la vigencia y esencia de su planteo permanece intacta.
Para ejemplo sobra un botón, como dice ese dicho popular. Y como Concordia tiene ejemplos, tomaremos un caso concreto que sucedió apenas unas horas con respecto al cierre de listas que competirán en las elecciones legislativas del mes de octubre próximo.
Entre idas y venidas, el oficialismo que conduce Milei, logró lugares de privilegio en el armado provincial. Es así que los dos primeros candidatos a senadores son del mileísmo puro, como así también en la nómina de candidatos a diputados. Luego lo que queda se repartió con dos miembros de la tropa del gobernador Frigerio y como furgón de cola a algunos radicales «alvearistas» para relleno.
Entre esos radicales, hay una concejal que integra el espacio de Juntos por Entre Ríos, que se comenzó a conocer en el ámbito local, por sus polémicas declaraciones respecto a los niveles de pobreza en Concordia. Su nombre es Eliana Lagraña y tenemos entendido que milita o al menos militaba, hasta hace poco en el espacio denominado Evolución Radical, sector que se autodenominaba alfonsinista (socialdemócrata progresista) y del cual, el intendente Francisco «Motosierrita» Azcué, también fue parte.
Lagraña, al momento de asumir como concejal, juró por «El padre de la democracia Raúl Alfonsín», así lo muestra el video a continuación:
https://www.youtube.com/shorts/KeY7-FBiCXY
¿Da lo mismo ahora y luego de ver estas imágenes, que la concejal Lagraña integre una lista en donde los primeros lugares preponderantes sean de la Libertad Avanza y por ende estar en las antípodas de lo que la concejal pregonó hasta el momento del juramento como concejal? ¿Da lo mismo en ir en una lista con un candidato a senador como Benegas Linch, que plantea y planea privatizar Salto Grande? ¿Da lo mismo ir en una lista con negacionistas, que llevan a un genocidio social a los jubilados, a los discapacitados y a los expulsados del sistema laboral?
Para despejar dudas les dejamos el próximo video, en donde el Presidente Javier Milei, nos dice en forma descarnada, qué es lo que piensa sobre el ex Presidente Raúl Alfonsín:
https://www.youtube.com/shorts/zFI7aFKwN14
El padre de la democracia por el cual juró la concejal Lagraña, no tiene ni un ápice que ver con las políticas que lleva adelante este gobierno conservador de Milei y sus acólitos. La joven edil tendrá que reveer su conducta ideológica. O se está de un lado del mostrador o se está del otro, si de conducta ética y política se habla. Aún tiene tiempo de reivindicarse como alfonsinista.
Esa letra transformada en tango, que Enrique Discépolo la escribió en casi un suspiro y que en forma obstinada nos marca la realidad que a veces cuesta aceptarla, continúa atormentándonos casi como una tragedia.
Tanto la Confederación General del Trabajo C.G.T. R.A. como las dos centrales sindicales de la CTA y los movimientos sociales han reafirmado su total rechazo a la política de ajuste del gobierno libertario.-
Se analizaron los contratos con Valle Mitre; fortalece la hipótesis del fiscal
El Presidente Milei vetó tres leyes fundamentales sancionadas por el Senado de la Nación el pasado 10 de Julio del año en curso. Moratoria Previsional, un mínimo aumento en los haberes jubilatorios y la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.-
Organismos de derechos humanos y organizaciones de izquierda se movilizarán este jueves por la tarde a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para protestar por la presencia de José D’Angelo, excarapintada, que dice que los desaparecidos son un “mito” y que sus familiares montaron una estafa.
“El sindicalismo tiene que asumir un rol más visible en la calle. La gente tiene razón cuando pide un sindicalismo más activo.
Imaginemos una historia distópica. En un departamento no demasiado sofisticado de la Ciudad, en un barrio de clase media venida a menos, un hombre roto enfrenta una profunda depresión. Tan hondo es el pozo de oscuridad en el que cayó que empieza a tener lo que algún especialista llamaría una alucinación: cree recibir visitas del mismísimo Dios, que le asegura que su “misión” es ser Presidente en tan sólo tres años.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó que enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio provincial.
La conformación de las listas de candidatos para cualquier elección es tarea compleja y, a pesar de la amplitud (generosidad) que se pueda tener, siempre queda algún sector sin representación.
Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, imputó al presidente Javier Milei y a un conjunto de funcionarios libertarios este jueves 14 de agosto por amenazar a la conductora y periodista Julia Mengolini, en la causa que la expanelista de C5N le inició al Presidente por “amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.
En un contexto donde la confianza en las instituciones sanitarias está bajo la lupa, la comunidad de Concordia reconoce públicamente a la doctora María Florencia Prieto, infectóloga y ex subsecretaria de Salud municipal, por su trayectoria, compromiso y valentía en la defensa de la salud pública.
La historia de Diego Fernández, el adolescente que desapareció hace más de cuatro décadas y cuyos restos fueron hallados en el patio de una casa de Coghlan —residencia que tiempo después habitó el músico Gustavo Cerati— sigue generando repercusiones y conmoción en la opinión pública.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este martes la movilización de cuatro millones de efectivos pertenecientes a la Milicia Nacional —el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana— en el territorio, además de la activación de “todos los mecanismos necesarios” para garantizar la soberanía del país.
Para este sábado 23 de agosto la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas propone una gran fiesta deportiva en el Autódromo de Concordia. Por un lado se disputará la 5ª Fecha del Circuito de Duatlón y además se le agrega una competencia pedestre de 5 kilómetros, todo dentro del circuito de nuestra ciudad.
La Barra Pesquera Dolce Vita de Corrientes obtuvo la Pieza Mayor y se consolida como referente femenino en la pesca deportiva sudamericana.