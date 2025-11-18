El diputado peronista por Entre Ríos, Guillermo Michel, declaró en medios televisivos, dejando en claro su posicionamiento respecto de la necesidad de llevar propuestas concretas a la gente para mejorarles la vida.
Argentina tiene el salario mínimo en dólares más bajo de la región No volaron como prometió Javier Milei
La promesa de Javier Milei de que “los salarios en dólares van a volar” choca con la realidad. El poder adquisitivo real es inferior al de 2001.Argentina18/11/2025 NA
Salario mínimo en dólares de Latinoamérica (Nano banana)
Buenos Aires, 17 noviembre (NA)— La promesa del presidente Javier Milei, realizada en noviembre de 2023 cuando era electo, de que "en 2025 los salarios en dólares van a volar", no solo no se cumplió, sino que los ingresos de los trabajadores se desplomaron a niveles históricos.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, aseguran que el gobierno de Javier Milei utilizó el sueldo de los trabajadores "como ancla del ajuste y la desaceleración de la inflación".
Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo de Argentina es el más bajo de toda la región.
Con apenas 225 dólares, Argentina se ubica en el "furgón de cola", por debajo de países como Bolivia (395 dólares) o Paraguay (411 dólares). El ranking es liderado por Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares) y Chile (567 dólares).
Poder adquisitivo inferior al de 2001
El deterioro no es solo en la comparación regional, sino también en el poder de compra interno. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) acumuló una pérdida de poder adquisitivo del 34% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.
El desplome comenzó en diciembre de 2023 (-15%) y enero de 2024 (-17%). Como resultado, el salario mínimo real "alcanzó en septiembre de 2025 un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la convertibilidad".
Los salarios registrados también caen
La caída no afectó solo al salario mínimo. Según datos del INDEC, los trabajadores registrados también perdieron contra la inflación en septiembre.
Mientras la inflación de ese mes fue del 2,1%, los salarios del sector privado registrado avanzaron apenas 1,4% y los del sector público, 1,1%.ydunaA
Los datos de Celag sobre la desigualdad general son alarmantes: dos tercios de la población tienen ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares tienen un ingreso per cápita inferior a 800 mil pesos (542 dólares).
#AgenciaNA
En casi 2 años de gestión, Javier Milei registró la pérdida de casi 20 mil empresas y 276 mil empleos, esa es la LIBERTAD CARAJO ??
Un informe detalla la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron; cerraron casi 30 empresas por día y se refleja la “tendencia negativa” empresarial.
Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”
El documento, de 204 páginas, identificó un “patrón” vinculado a estafas previas con criptomonedas e involucró no solamente al presidente sino también a su hermana Karina Milei.
Tambalea la actividad de la mayor productora de pollos de la Argentina Se habla del posible cierre de instalaciones como consecuencia de su crisis.
Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – Granja Tres Arroyos, la mayor productora de pollos del país, agravó su situación en las últimas semanas, en medio de su procedimiento preventivo de crisis.
