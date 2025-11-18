Dejaron  firme la condena a Romina Picolotti, quien vive en EEUU

Buenos Aires, 18 noviembre de 2025 (NA) – La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso contra la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti por defraudación en perjuicio de la administración pública, al considerar extemporánea la presentación realizada por su defensa.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo y confirmaron así la sentencia que también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal 6 en 2021 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, durante el juicio se tuvo por acreditado que Picolotti, mientras estuvo al frente de la Secretaría de Ambiente entre 2006 y 2007, utilizó fondos públicos para gastos personales y de familiares, entre ellos comidas, pasajes aéreos, flores, productos de farmacia, carga de combustible, lavado de autos, servicios de lavandería, alimento para mascotas y hasta compras en locales de regalos y artículos aromáticos.

Según el expediente, también se detectaron pagos de almuerzos casi diarios sin justificación, vuelos chárter y pasajes para allegados sin vínculo con el organismo. Incluso se incorporó un ticket de un bar atendido por mujeres semidesnudas con la leyenda “Muchas gracias”, además de compras destinadas a cumpleaños de familiares.

El fiscal Diego Luciani, al alegar, sostuvo que existió “un manejo absolutamente irregular” de los fondos públicos y lo calificó como “un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública”, por lo que había solicitado tres años y nueve meses de prisión. La ex funcionaria siguió el proceso desde Estados Unidos, donde reside.

Picolotti negó durante toda la causa la existencia de delito y reclamó su absolución. No obstante, la condena quedó firme y, una vez ejecutada, deberá devolver al Estado casi siete millones de pesos actualizados, monto que se calculó como el perjuicio ocasionado y que fue fijado también como fianza por los jueces del Tribunal Oral Federal 6. #AgenciaNA