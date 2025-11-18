El diputado peronista por Entre Ríos, Guillermo Michel, declaró en medios televisivos, dejando en claro su posicionamiento respecto de la necesidad de llevar propuestas concretas a la gente para mejorarles la vida.
Dejaron firme la condena a Romina Picolotti, quien vive en EEUU
Los jueces confirmaron así la sentencia que también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.Argentina18/11/2025pregonando
Buenos Aires, 18 noviembre de 2025 (NA) – La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso contra la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti por defraudación en perjuicio de la administración pública, al considerar extemporánea la presentación realizada por su defensa.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo y confirmaron así la sentencia que también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal 6 en 2021 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023.
Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, durante el juicio se tuvo por acreditado que Picolotti, mientras estuvo al frente de la Secretaría de Ambiente entre 2006 y 2007, utilizó fondos públicos para gastos personales y de familiares, entre ellos comidas, pasajes aéreos, flores, productos de farmacia, carga de combustible, lavado de autos, servicios de lavandería, alimento para mascotas y hasta compras en locales de regalos y artículos aromáticos.
Según el expediente, también se detectaron pagos de almuerzos casi diarios sin justificación, vuelos chárter y pasajes para allegados sin vínculo con el organismo. Incluso se incorporó un ticket de un bar atendido por mujeres semidesnudas con la leyenda “Muchas gracias”, además de compras destinadas a cumpleaños de familiares.
El fiscal Diego Luciani, al alegar, sostuvo que existió “un manejo absolutamente irregular” de los fondos públicos y lo calificó como “un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública”, por lo que había solicitado tres años y nueve meses de prisión. La ex funcionaria siguió el proceso desde Estados Unidos, donde reside.
Picolotti negó durante toda la causa la existencia de delito y reclamó su absolución. No obstante, la condena quedó firme y, una vez ejecutada, deberá devolver al Estado casi siete millones de pesos actualizados, monto que se calculó como el perjuicio ocasionado y que fue fijado también como fianza por los jueces del Tribunal Oral Federal 6. #AgenciaNA
En casi 2 años de gestión, Javier Milei registró la pérdida de casi 20 mil empresas y 276 mil empleos, esa es la LIBERTAD CARAJO ??
Un informe detalla la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron; cerraron casi 30 empresas por día y se refleja la “tendencia negativa” empresarial.
Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”
El documento, de 204 páginas, identificó un “patrón” vinculado a estafas previas con criptomonedas e involucró no solamente al presidente sino también a su hermana Karina Milei.
Tambalea la actividad de la mayor productora de pollos de la Argentina Se habla del posible cierre de instalaciones como consecuencia de su crisis.
Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – Granja Tres Arroyos, la mayor productora de pollos del país, agravó su situación en las últimas semanas, en medio de su procedimiento preventivo de crisis.
Rechazo de la Corte a una presentación en la causa por el patrimonio de Daniel Muñoz
El planteo de Blanco —tío de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz y arrepentida en el expediente— fue desestimado por los jueces.
Argentina tiene el salario mínimo en dólares más bajo de la región No volaron como prometió Javier Milei
La promesa de Javier Milei de que “los salarios en dólares van a volar” choca con la realidad. El poder adquisitivo real es inferior al de 2001.
Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
La resolución judicial dispone una incautación récord por inmuebles que equivalen a 684 mil millones de pesos que afecta a la ex presidenta, a sus hijos Máximo y Florencia y al empresario por la apropiación de recursos públicos mediante contratos de obra pública
El Gobierno puso en marcha el Plan Paraná, destinado al control de la Hidrovía Paraná-Paraguay
Está orientado a la prevención, detección, neutralización e investigación de actividades ilícitas.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central sindical, dijo que “si quieren discutir discutamos el reparto de ganancias”
Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo juegan River y Boca
La Liga Profesional confirmó los horarios para la primera fase de los playoff. Los detalles.Tras cerrarse la fase regular del Torneo Clausura, ya se conocen los 16 equipos clasificados a los octavos de final del certamen, donde se enfrentarán en partidos únicos en búsqueda de lograr el título y el boleto al Trofeo de Campeones, en donde ya espera Platense por ganar el Apertura.
El gobierno de Brasil anunció este lunes la demarcación de diez territorios indígenas, poco después de las tensiones generadas por protestas que perturbaron la semana pasada el desarrollo de la COP30 del clima en la ciudad amazónica de Belém.
Renunció una funcionaria de Economía involucrada en el escándalo de ANDIS: la Justicia encontró USD 700 mil en su casaPoliciales18/11/2025
Se trata de Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete. El hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en un operativo domiciliario motivó la salida de una alta funcionaria, de acuerdo a la información confirmada por autoridades nacionales
La modernización laboral no puede ser una excusa para quitar derechos a los trabajadores.
El diputado nacional por Tucumán, y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros, cuesonó los anuncios del Gobierno nacional en torno a una posible reforma laboral, y adviró que: “…detrás del discurso de la modernización, se esconden intentos de recortar derechos laborales conquistados por los trabajadores…”.
