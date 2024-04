El PJ entrerriano adhiere a la convocatoria en defensa de la Universidad Pública

A su vez, reivindicaron que “El peronismo, retomó y profundizó el programa de la Reforma Universitaria lograda por la lucha estudiantil en 1918” y defendieron la eliminación de los aranceles universitarios.

“Nuestro país tiene Universidad Pública gracias a la lucha estudiantil y de toda la comunidad universitaria que siempre contó con la solidaridad y el apoyo de la gran mayoría del pueblo argentino, porque sabemos el enorme valor que tiene el acceso a la educación superior para el desarrollo individual y colectivo de las personas”, expresaron desde el PJ provincial mediante un comunicado.

A su vez, analizaron que: “No es casual que cada vez que un Gobierno neoliberal ha ocupado el Ejecutivo Nacional, ha empeñado sus esfuerzos en atacar a la Universidad Pública. Se sabe que ahí anida una parte medular de nuestra dignidad como pueblo y que es uno de los ejes del Estado de Bienestar”.

“El peronismo, retomó y profundizó el programa de la Reforma Universitaria lograda por la lucha estudiantil en 1918”, defendieron y en ese sentido argumentaron: “En 1948, el presidente Perón creo la Universidad Obrera Nacional que, posteriormente, se convirtió en nuestra querida UTN; y en 1949, puso fin a los aranceles universitarios promoviendo el ingreso masivo de estudiantes a las casas de altos estudios. De esa manera se dio lugar a lo que se denomina la movilidad social ascendente: Los hijos e hijas de los obreros pudieron convertirse en profesionales egresados de la universidad. Al decir del General, ‘La conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros’.”

Por último, desde el peronismo entrerriano, aseguraron que, “Este es un legado que permanece inalterado en la conciencia colectiva y una conquista a la que la sociedad argentina no está dispuesta a renunciar; por eso decimos, no como consigna ni como intención, si no como un dato incontrastable de nuestra experiencia histórica: La Universidad Pública no se toca”.



Prensa

Partido Justicialista Distrito Entre Ríos