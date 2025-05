...con el objetivo claro de representar la unidad, de ser un espacio de escucha de la población, de fomentar el dialogo para lograr construir un Peronismo que no se aleje de la realidad del día a día que atraviesan los vecinos de toda la provincia y que muchos vienen demandando, como la renovación, la opción de nuevas alternativas que represente al Justicialismo en Entre Ríos.

Para lograr la reconstrucción del Justicialismo en la Provincia de Entre Ríos, los intendentes Gustavo Bastián de San José, Damián Arévalo de Feliciano, Ricardo Bravo de Federación, Julio Pintos de Pueblo Liebig, Hernán Niz de Villa Mantero y Cesar Simino de San Gustavo, junto a referentes y dirigentes políticos importantes de toda la Provincia integrantes del espacio “Presente y Futuro”, acordaron avanzar junto al Peronismo Amplio Renovador (PAR) en un proyecto común que convoque a todos los compañeros y compañeras que creen en la necesidad urgente de renovar al Peronismo desde sus raíces, con la fuerte convicción de caminar junto a los entrerrianos.

Desde PAR expresan que este acuerdo es el resultado de un proceso de diálogo político franco y profundo, basado en coincidencias que no son superficiales ni tácticas: la convicción de que el Peronismo debe volver a ser una herramienta de transformación real, la certeza de que, sin militancia, sin participación, sin mística y sin valores no hay destino colectivo y el compromiso de que no hay reconstrucción posible si no se escucha al pueblo y se lo vuelve a poner en el centro de la escena.

El objetivo de este acuerdo es claro, volver a recuperar ese movimiento con vocación transformadora, con capacidad de escuchar, de abrazar a los más humildes, de defender lo público, lo común, lo justo, un peronismo que no sea una maquinaria electoral, sino una fuerza viva, de debate, de organización y de sueños colectivos y que incluya a todos por el bienestar de todos los sectores de la sociedad entrerriana.

Convocamos a todos los compañeros y compañeras que sienten lo mismo. Que quieren un Peronismo que vuelva a enamorar, a representar, a transformar.

Este no es un acuerdo de nombres. Es un acuerdo de convicciones. Es una esperanza que empieza a organizarse.