Ajuste. Despiden a 450 trabajadores de los hoteles de la obra social de los militares en las Sierras

El recorte no sólo se limita a los hoteles de los militares: también afecta a las farmacias y centros de atención al público de la obra social que viene atravesando desde hace años una fuerte crisis financiera.

Los trabajadores de los hoteles que pertenecían a IOSFA (Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), y que pasaron a la nueva denominación de OSFA, vienen sosteniendo un plan de lucha por sus fuentes laborales desde hace varios meses.

Entre fines de septiembre y principios de octubre se anunció la desvinculación de una gran cantidad de agentes que prestaban servicios en estos centros recreativos y turísticos, ubicados en distintos valles turísticos de la provincia de Córdoba.

Esto generó un recrudecimiento del conflicto, que terminó con la toma de la sede central de la entidad por parte de los representantes del gremio ATE. A su vez, se realizaron protestas e intervenciones en todos los lugares de trabajo.

En Córdoba, la obra social de las Fuerzas Armadas tiene hoteles en Cosquín (dos unidades), La Falda, Ascochinga, Villa del Dique, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano.

Crisis y recortes

Tal como se anunció meses atrás, todos volverán a manos del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y dejarán de pertenecer a la obra social.debido a la crítica situación financiera que atraviesa la entidad. Pero ese traspaso involucra un recorte severo de personal, sobre todo entre contratados.

El pasado viernes los trabajadores que se consideraban en situación de “dotación inicial”, que es un paso previo a quedar efectivos en la administración pública, recibieron la notificación de que pasaban nuevamente a ser contratados por tiempo indeterminado.

Horas después, llegó una segunda misiva de la administración de la obra social, con un mensaje que resumieron en dos renglones: “Hago saber a usted, que la relación contractual en los términos del Artículo 9 de la Ley 25.164 con el organismo, culmina el 30 de noviembre de 2026”. De ese modo les informaban que quedaban desvinculados en forma definitiva.

Marcela Chávez es una de las agentes afectadas y, además de ser integrante de la mesa directiva de ATE Córdoba, trabaja desde hace 39 años en el Hotel Golf, en Ascochinga-La Granja. Sólo en este complejo, que volverá a manos de la Fuerza Aérea, son 63 los empleados que quedarán sin su fuente laboral.

“Es repudiable todo lo que está pasando”, afirmó Chávez. Muchos de sus compañeros son jefes de familia y cobran sueldos que, en promedio, no sobrepasan los 700 mil pesos, según señaló.

En la provincia de Córdoba se estima que serían alrededor de 450 los trabajadores que quedarían cesanteados.

De acuerdo a la información que manejan a nivel gremial, la obra social cerrará todas sus sedes administrativas y sólo quedará activa la de Córdoba Capital, que tiene un total de 53 empleados.

Por el momento están realizando una evaluación legal de la situación y comenzarán un plan de lucha para tratar de revertir la situación.

No hay certezas del modo en que continuarán los hoteles prestando servicios, una vez que los retomen cada fuerza. Además de contratados, los establecimientos cuentan con personal estable, a los que se les habia anunciado meses atrás que podrían quedar "en disponibilidad".

Mientras, se aguardan definiciones sobre la situación de fondo, en cuanto a la continuidad de los 14 hoteles para militares en el país. En Córdoba, son siete complejos de turismo en su zona serrana. La situación general involucra a unos 280 puestos de trabajo en la provincia de Córdoba, y a unos 600 en el país, en relación con hotelería.

Residencia Cosquín, histórica colonia de vacaciones del Ejército. (OSFA)

Un "impasse" que terminó

El 1 de octubre pasado, y luego de anunciarse una ola de despidos, se anunció que se abría un "impasse" de 60 días, sin concretarse ajustes. Ahora, quedan efectivizados. .

Desde Calamuchita, Mario Soria, del gremio Pecifa, había señalado a La Voz hace 40 días: "Mientras se va haciendo el traspaso de todos los complejos turísticos a Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se iría analizado en estos dos meses la situación del personal. Pero no sabemos qué harán", apuntó.

Cuáles son los siete hoteles en Córdoba

De los siste hoteles en Córdoba, el mayor y más conocido de la lista es el Hotel Golf de Ascochinga (en Sierras Chicas). Hay tres en el Valle de Punilla: la Residencia Cosquín y el Hotel Costanera, en esa ciudad, más la Residencia La Falda. Y otros tres en el Valle de Calamuchita: el Parador Almirante Brown, en Villa del Dique; la Colonia Miraflores, en Santa Rosa, y La Hostería, entre Villa General Belgrano y Los Reartes.

La OSFA directamente cerró su área de turismo. Ahora, volvieron a ser administrados por cada fuerza: el de Villa del Dique a la Armada; los de Cosquín, La Falda y Los Reartes al Ejército, y los de Ascochinga, Santa Rosa y el otro de Cosquín, a la Fuerza Aérea. Cada fuerza militar resolverá ahora si mantiene las colonias de vacaciones o no, y bajo qué modalidad.