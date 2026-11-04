El senador que usó más pasajes gratuitos Principio del formulario

El senador Juan Manzur encabeza el listado de legisladores nacionales que más veces viajaron a destinos que no eran ni su provincia de origen ni la Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra la sede parlamentaria. Entre las jurisdicciones favoritas del exgobernador figura una provincia en la que posee intereses comerciales, La Rioja, con 87 vuelos.



Los datos se desprenden de un análisis elaborado por el Monitor del Congreso de Data CP, una plataforma desarrollada por Pablo Cerchia junto a la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. La información presentada permite trazar el mapa completo de los vuelos de los representantes tucumanos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.



Manzur encabeza la tabla de senadores con 112 tramos fuera de la provincia, acumula 109.949 kilómetros recorridos entre 2023 y 2026. Su destino favorito es La Rioja: concretó 51 viajes hacia allí, y 36 regresos; y, en lo que va de 2026, realizo 20.



Es oportuno señalar que en La Rioja opera la principal fábrica y planta procesadora de Agro Aceitunera S.A., ubicada en la localidad Aimogasta, y es la empresa olivícola más importante del país; elabora aceitunas de mesa, encurtidos y aceites.

Hasta fines de 2025, fecha en la que Manzur presentó su última declaración jurada ante el Congreso de la Nación, el exgobernador figuraba como el titular del 60,86% de la compañía.



De acuerdo con lo publicado: ”… los viajes de Manzur incluyen destinos con menor frecuencia, como San Juan, con 9 vuelos…”, “…este caso también coincide con la presencia de un establecimiento de Agro Aceitunera S.A., ubicado en Ullum…”, “…allí se encuentra la planta principal de elaboración y fraccionado de aceites de oliva, con una capacidad de almacenamiento de 4.000 toneladas…”.







En síntesis, según Data CP: “…los vuelos corresponden a pasajes aéreos emitidos a pedido de cada legislador y publicados por el Senado hasta agosto de 2026…”, “… aun así, los registros oficiales no aclaran el motivo de cada viaje, ni las actividades del senador en sus destinos, informa Tendencia de Noticias…”.

En conclusión, en momentos que los economistas vulgares le trasladaron al Pueblo, los déficits de la politiquería, es reprochable cualquier abuso de poder.