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Estudiantes venció a Luciano y va por el pase a octavos

El miércoles por la noche en el Juan de Dios Obregón, el Club Estudiantes Concordia derrotó a Luis Luciano de Urdinarrain por 77 a 73 en el inicio del Play In de la Liga Provincial de Básquet.
deportes06/11/2026 Mariano Almeida Novelli

El próximo domingo, el "verde" visitará desde las 20 horas a Olimpia en Paraná en búsqueda de la clasificación a los octavos de final.

En un gran partido y ante un buen marco de público en el Gimnasio del Club Atlético Ferrocarril, Estudiantes destrabó un juego que se había complicado y derrotó a Luciano en el inicio del triangular por el último cupo a los octavos de la Liguilla Entrerriana.image

El primer tiempo había finalizado 42 a 34 para el elenco de Urdinarrain pero en el complemento los dirigidos por Bruno Chareun metieron un parcial de 21 a 12 y cerraron el tercer cuarto arriba por la mínima, 55 a 54. En los últimos diez minutos el "verde" tuvo carácter y buenas resoluciones para quedarse con los dos puntos. Parcial de 22 a 19 y victoria 77 a 73 del elenco estudiantil.

Martín Fagalde volvió a ser determinante aportando 19 puntos, diez rebotes y cuatro asistencias. Iván Villarroel fue el goleador del vencedor con 22 unidades, Nahuel García anotó 12, Tiziano Pacor 10 y Federico Cabrera 9. En la visita, Cristian Verón fue el máximo anotador con 23 puntos.

Este viernes, Luis Luciano jugará en Urdinarrain frente a Olimpia de Paraná a partir de las 21.30 horas y el domingo, Estudiantes visitará a Olimpia en el Humberto Pietranera desde las 20 horas. Ganando en la capital provincial, el elenco concordiense avanzará a los octavos de final de la Liga Provincial.


Síntesis
Parciales: 21-24, 13-18, 21-12, 22-19

Estudiantes (77): Tiziano Pacor 10, Martín Fagalde 19, Iván Villarroel 22, Tomás Peralta 0, Nahuel García 12 (F.I.); Federico Cabrera 9, Martín Nogues 5, Facundo Ortiz 0, Valentino Rodríguez Scandella 0. DT: Bruno Chareun.

Luis Luciano (73): Cristian Verón 23, Miqueas Brunz 11, Lucas García 3, Marcos González 18, Bautista Ott 6 (F.I.); Mirko Treise 5, Isaac Monti 7, Emiliano Perticari 0, Ignacio Scarafia 0. DT: Maximiliano Visso.

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