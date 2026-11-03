Estudiantes arranca el Play In recibiendo a Luciano

El encuentro se jugará en el Gimnasio Juan de Dios Obregón del Club Ferrocarril porque en el Gigante Verde ya empiezan a montar el escenario para el recital de Don Osvaldo.

Tras caer en calle San Luis ante Ferrocarril de San Salvador por 79 a 71 y el último domingo frente a La Armonía en Colón por 82 a 56, Estudiantes finalizó sexto en la tabla de posiciones de la Zona 1 con un registro de cinco victorias y nueve derrotas y deberá jugar el Play In por el último lugar en los octavos.

El primer rival será el "lucho" de Urdinarrain este miércoles en calle Buenos Aires y San Juan. Los dirigidos por Bruno Chareun buscarán los dos puntos ante un equipo que en la Zona B disputó 16 encuentros registrando seis triunfos y diez caídas.

El viernes al equipo concordiense le tocará quedar libre, se enfrentarán en Urdinarrain Luciano y Olimpia de Paraná y finalmente el domingo, Estudiantes visitará a partir de las 20 horas a Olimpia de Paraná en el Estadio Humberto Pietranera.

Quien se adjudique el play in disputará los octavos de final de la Liguilla Entrerriana con desventaja de localía ante Sportivo San Salvador. El elenco de la capital del arroz fue el mejor equipo de la fase regular con doce triunfos y solo dos derrotas.