Buenos Aires, marzo de 2024.- En los últimos años, el Bulldog Francés ha ganado un lugar especial en los corazones de los argentinos, convirtiéndose en la mascota preferida de muchas familias en todo el país. Aunque pueden ser propensos a algunas enfermedades particulares, son buenos compañeros para pasear por la ciudad y para hacer amistades con otras mascotas ¿Cuáles son los tips para su cuidado?



Son conocidos por ser amigables y juguetones, aunque, sinceramente, prefieren más los mimos y acurrucarse para disfrutar una película con sus tutores. Los Bulldog Francés o “Frenchies”, son los animales de compañía de celebridades como Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber y Ed Sheeran. Con 11.000 cachorros por año, junto con el pitbull y el caniche toy, lideran el ranking de las razas preferidas en Argentina. Estas mascotas pueden vivir una vida sana y feliz, pero por sus características cráneo facial (diferente en comparación al resto de las razas) tienen mayor predisposición a tener afecciones como la Enfermedad Infecciosa Respiratoria Canina, más conocida como la “tos de las perreras o traqueobronquitis infecciosa”.



La tos de las perreras es el nombre que se le da a un conjunto de agentes infecciosos que puede afectar el sistema respiratorio de los perros. Es causada principalmente por una bacteria que se llama Bordetella bronchiseptica y por el virus de la parainfluenza canina, entre otros, y se transmite a través de gotitas de saliva o estornudos. Como su nombre lo indica, ocasiona dificultades en la respiración, manifestándose principalmente con una tos seca, sonora y en ocasiones acompañada de arcadas, que puede persistir durante semanas. Es más común de lo que se cree y, en muchas ocasiones, puede confundirse con un simple atragantamiento, lo que dificulta su identificación por parte de los dueños de mascotas.



Por lo general, todos los perros son seres sociables que tienden a jugar con otros perros o saludarse rozando sus hocicos, y es precisamente durante estas interacciones donde pueden contagiarse de esta enfermedad. También la transmisión puede ser de forma indirecta a través del intercambio de juguetes, comederos o bebederos, así como en ambientes compartidos como hoteles, guarderías caninas e incluso la plaza del barrio. De hecho, hoy sabemos que el 40% de los casos de Tos de las Perreras se asocian a actividades sociales de rutina (como paseos, juegos entre perros, visitas a otros perros, restaurantes pet friendly etc), mientras que apenas el 20% de los casos tiene relación con guarderías o pensionados caninos.



Aunque inicialmente no se considera una afección grave, puede volverse crónica al no tratarse correctamente. Los perros de cara chata, como el Bulldog o el Pug, tienen mayor riesgo ya que este problema puede progresar hacia otros más serios, como la neumonía. El camino para evitar esta enfermedad es la prevención.



En este sentido, Matías Garrido, Gerente de Marketing y Técnico para la Unidad Negocios de Animales de Compañía para MSD Salud Animal Argentina, brinda las siguientes recomendaciones básicas para mantener a las mascotas sanas y libre de enfermedades infecciosas respiratoria canina:



La única fuente de prevención es la vacunación: existen soluciones inyectables de dos dosis que sólo protegen contra la bacteria Bordetella bronchiseptica. También existe una solución más innovadora que no requiere agujas, actúa más rápido y que se administra como gotitas en la nariz en una sola dosis.

Mantener limpio el pliegue nasal con soluciones recomendadas por el veterinario para eliminar cualquier tipo de bacteria que pueda causar infecciones.

No automedicar a la mascota.

Ante cualquier duda o consulta siempre asistir al veterinario de confianza.

Otro punto a destacar es que generalmente los frenchies no tienen problemas a la hora de aceptar otras mascotas en el hogar, por lo cual es otro motivo para reforzar los cuidados de su salud. La tos de las perreras tiene la característica de ser altamente contagiosa entre estos animales y de ahí proviene su nombre: si un cachorrito se enfermaba en la perrera, era muy común que todos los demás estuvieran con sintomatología.



“Es importante que se vacunen todos aquellos animales de compañía que socializan con otros perros, aunque sea en cortos períodos o durante un paseo. Los cachorros y los perros mayores son vulnerables a experimentar complicaciones más serias, mientras que las razas de cara chata suelen sufrir de problemas respiratorios y esta enfermedad puede poner en riesgo su vida en determinadas situaciones. Además, otra cuestión no menor es que según algunas investigaciones, el 96% de los tutores cuyos perros han contraído esta enfermedad han reportado a esta situación como estresante. Estos tipos de afecciones representan un gasto en salud y una demanda extra de atención para con la mascota, por eso es importante tomar medidas preventivas” explica nuevamente Matías Garrido.



Por suerte, el Bulldog Francés no solo está conquistando los corazones de muchas familias argentinas, sino que también ha encontrado un lugar destacado en la escena mundial de las mascotas. A través de una combinación de amor, cuidado preventivo y atención veterinaria adecuada, se puede ayudar a garantizar que estas adorables mascotas vivan vidas felices y saludables.



MSD Salud Animal, la ciencia de los animales más sanos, destaca la relevancia de la vacunación y el cuidado preventivo para proteger a los fieles compañeros caninos de enfermedades como la tos de las perreras. Es fundamental brindarles el amor y la atención que merecen para garantizar una vida plena y saludable a las mascotas.



- - -



Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página https://www.msd-salud-animal.com.ar/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Instagram.

Sobre ONE HEALTH

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Salud Animal apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. Además, visita la página www.msd-salud-animal.com.ar o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.

Para mayor información de prensa:

Ketchum Argentina

Marcelo Maidana | Araceli Barrionuevo