EL MENSAJE DE LAS URNAS EL DOMINGO 11/05/2025.

1. La baja concurrencia a votar es -a todas luces- un síntoma de hartazgo ciudadano dirigido a todas

las expresiones polícas, por el eslo de armado de los úlmos cuarenta años;

2. Se consolidó el liderazgo políco de los gobernadores de Chaco, Salta, Jujuy y San Luis, porque

conservaron las bancas legislavas en juego o las mejoraron;

3. Los resultados provisorios muestran que la escasa presencia del o'cialismo que responde a

Milei, ocurrió -básicamente- porque se entreveró en alguna lista provincial, o por falta de

militantes;

4. En el Juscialismo, la repercusión es más intensa, porque:

a. obtuvo un caudal de votos interesante, si se suman las diferentes listas con origen

juscialista;

b. señaló las internas que existen en el juscialismo;

c. evidenció que deben mejorar la oferta electoral, con cuadros jóvenes que reemplacen a

algunas caritas repedas;

5. En el Radicalismo -por ahora- no hay crisis de nervios, porque se han integrado bien en el

acompañamiento a la derecha de Milei, prestándole los votos para la aprobación de ciertas leyes.

En ese orden de ideas, resulta interesante ver los movimientos polícos en el juscialismo entrerriano

(todavía) abrumado por las úlmas derrotas, y de las que nadie se ha hecho cargo.

Ésos mariscales de la derrota se pasean por Entre Ríos procurando auto-candidatearse, para poder

seguir -ellos- comiendo a plato lleno, y subesmando la inteligencia del Pueblo entrerriano.

En síntesis: ésos audaces en el juscialismo provincial, no solo que han dilapidado el crédito electoral

durante cuatro décadas, tampoco hicieron el recambio generacional; todo lo contrario, práccamente

cerraron las puertas del Pardo Juscialista para no tener competencia.

En conclusión: algunos, a la hora de sumar restan, y a la hora de restar dividen; son esos mismos que no

comprenden, que cuando los Pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento.-

José Couceiro, (15-05-2025)