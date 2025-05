En Argentina, uno de cada tres adultos vive con hipertensión arterial, y solo el 34,7% de la población conoce su condición, lo que indica que una gran proporción desconoce que la padece.

Innovación en monitoreo cardiovascular: cómo la tecnología está redefiniendo el diagnóstico de la hipertensión

La hipertensión arterial es uno de los problemas de salud pública más relevantes a nivel global, al ser el principal factor de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares, las cuales se estima que cada año provocan 1.6 millones de muertes en la región de las Américas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS)1.

La hipertensión afecta entre el 20-40% de la población adulta de la región, lo cual significa que en las Américas alrededor de 250 millones de personas padecen de presión alta2. En el caso de Argentina, uno de cada tres adultos vive con hipertensión arterial, y solo el 34,7% de la población conoce su condición, lo que indica que una gran proporción desconoce que la padece, según datos del Ministerio de Salud de la Nación y la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR)3.

En este contexto y en el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemoró el 17 de mayo, vale la pena reflexionar sobre el papel de la tecnología como una herramienta clave para mejorar la detección temprana y el monitoreo continuo de esta enfermedad, la cual ha revolucionado el diagnóstico y la gestión del riesgo cardiovascular.

Por ejemplo, gracias a la evolución tecnológica hemos sido testigos de la transición del monitoreo tradicional al monitoreo avanzado, pues hasta hace pocos años, la medición de la presión arterial dependía casi exclusivamente de consultas médicas periódicas y dispositivos manuales que requerían la intervención de un profesional de la salud. Sin embargo, los avances recientes han permitido desarrollar tecnologías que ofrecen mediciones automáticas, continuas y precisas, reduciendo la posibilidad de errores y mejorando la detección de picos hipertensivos.

El desarrollo de sensores biomédicos de alta precisión ha sido fundamental para esta evolución. Estos sensores, integrados en dispositivos portátiles y vestibles, permiten una monitorización continua de la presión arterial sin interrupciones en la vida cotidiana del paciente. Son una nueva generación de dispositivos que buscan que sea más fácil el diagnóstico y el control de la hipertensión. A diferencia de los equipos tradicionales, prescinden del manguito o brazalete inflable que se coloca alrededor del brazo y permiten obtener valores a demanda, por ejemplo, oprimiendo un sensor con el dedo o de manera continua si se lleva un reloj, anillo o pulsera4.

Además de este importante avance no podemos dejar de mencionar que el uso de inteligencia artificial (IA) y big data en el monitoreo cardiovascular ha abierto un abanico de posibilidades para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. Algoritmos avanzados analizan grandes volúmenes de datos en tiempo real para detectar tendencias y anomalías en los niveles de presión arterial. Esto no solo mejora la precisión del diagnóstico, sino que también permite una intervención más oportuna y personalizada5.

Además, la inteligencia artificial aplicada a los datos de wearables (tecnología en ropa) podría mejorar el diagnóstico, la predicción de riesgos y las opciones de tratamiento. Sumado a que, la evolución de sensores más sofisticados, como los tejidos inteligentes con tecnología magnetoelástica o piezorresistiva, se espera pueda ampliar las capacidades de monitoreo6.

La adopción de estas innovaciones no solo mejora la calidad de vida de los pacientes hipertensos, sino que también representa un beneficio significativo para los sistemas de salud. La detección temprana y la monitorización continua permiten reducir hospitalizaciones y complicaciones asociadas a la hipertensión, aliviando la carga sobre los servicios médicos y optimizando los recursos disponibles.

A medida que la tecnología sigue evolucionando, se espera que el monitoreo cardiovascular continúe integrando avances como nanotecnología, biosensores implantables y plataformas de salud digital basadas en IA. Estas innovaciones tienen el potencial de transformar el manejo de la hipertensión, permitiendo diagnósticos más tempranos y precisos, así como tratamientos personalizados y eficientes.

En este contexto, la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías seguirá desempeñando un papel clave en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, mejorando no solo la atención individual, sino también el panorama de la salud pública a nivel global.