¿Estaba todo mal? ¿Es necesario dinamitar todo?

Lo nuevo muchas veces es bueno, nunca hay que cerrar las puertas del todo, dicen que el viento fresco renueva el ambiente.

Perooo...siempre hay peros, y no es que sean negativos los peros, simplemente no se puede tirar por la borda todo, porque no todo esta mal y no todo esta bien.

Lo malo de los nuevos cambios son las dudas que aparecen a flor de piel.

Y los torpes se preguntan ¿recién se dieron cuenta que esta mal el IOSPER o el entorno del Perilago de S Grande,.LA RUTAS , EDIF ESCOLARES, SALUD ETC ??. Y nos referimos como ejemplo a lo que pasa en Entre Rìos. Sin meternos en otros LARES

Llama la atención, que, quienes fueron altos funcionarios (algunos) hoy ven con buenos ojos los cambios (por ejemplo IOSPER /HOTEL AYUI.)..pero hay otros, que, recién se dan cuenta que están destruidas las Rutas 14 y R18, etc.etc. Peroooo... niguno de los dos grupos de funcionarios hicieron lo que tenian que haber hecho al haber recibido el mandato popular

Pero, los torpes piensan que los culpables fueron los morraleros y los pacíficos entrerrianos que nunca levantaron las voces en serio.

Y ante estas realidades de los "VIDENTES" DE HOY, LA REALIDAD nos lleva a preguntar ¿en que mundo de cristal vivian? ¿o a unos se les termino el curro y los otros quieren seguir currando a costa de los entrerrianos?. ...Diria ..."Don Sancho, aquel oficio que no da de comer a su dueño, no vale dos habas"

¿O sòlo se trata de cambiar de beneficiarios (MANOTEADORES) del dinero de los entrerrianos?

Diria .."Cosa veréde amigo Don Sancho"