Científicos advierten sobre un megatsunami de 300 m que podría borrar del mapa a una parte de EE. UU.

Alaska, Hawái y parte de la costa oeste de EE. UU. corren peligro si se produce un terremoto a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, una falla que se extiende desde el norte de la isla de Vancouver, Canadá, hasta el cabo Mendocino, en California.

Un estudio reciente de geocientíficos del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (mejor conocido como Virginia Tech) publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences estima que hay un 15 % de probabilidades de que un terremoto de magnitud 8,0 sacuda la región en los próximos 50 años.

Ese seísmo, que podría arrasar ciudades como Seattle y Portland (Oregón), también podría hundir la costa hasta 2 m, según los resultados del estudio.



Seattle (en la foto) y Portland (Oregón) son dos de las ciudades estadounidenses que podrían desaparecer del mapa si se produjera un tsunami de 300 m (Getty Images)

En ese caso, las olas del megatsunami podrían alcanzar los 300 m, poniendo en peligro a millones de estadounidenses.

Mientras que los tsunamis ordinarios producen olas de unos pocos metros de altura, los megatsunamis se caracterizan por una altura extrema, con olas que a menudo se extienden cientos de metros en el aire. A diferencia de los fenómenos climáticos graduales, este terremoto potencial “se produciría en cuestión de minutos, sin dejar tiempo para la adaptación o la mitigación”, advirtieron los científicos.

“La expansión de la llanura de inundación costera tras un terremoto en la zona de subducción de Cascadia no se había cuantificado con anterioridad, y las repercusiones en el uso del suelo podrían aumentar significativamente los plazos de recuperación”, afirma Tina Dura, autora principal del estudio y profesora adjunta del Departamento de Geociencias de Virginia Tech.

Según la nueva investigación, los efectos más graves se producirían en el sur de Washington, el norte de Oregón y el norte de California. Alaska y Hawái, aunque más alejados de la falla, son vulnerables debido a sus perfiles sísmicos y volcánicos.

Por otro lado, tampoco se ha producido ningún seísmo de gran magnitud a lo largo de la zona de subducción de Cascadia desde el año 1700.