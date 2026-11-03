De Nancy Kerrigan a Jackie Kennedy: los disfraces de Halloween de Jessica Alba, Martha Stewart y otras celebridades que desataron críticas

Halloween ya pasó, pero algunas celebridades siguen enfrentando críticas por sus disfraces. Este año, las grandes estrellas de Hollywood dieron rienda suelta a su creatividad y recibieron numerosos elogios (como Heidi Klum, quien se disfrazó de su propia mano amputada, y Harry Styles, quien se burló de su estilo de la época de X Factor). Por desgracia, no todos los disfraces fueron bien recibidos.

¿Un ejemplo? Varias celebridades, entre ellas Martha Stewart y Jessica Alba, compartieron inicialmente sus disfraces de Halloween de 2026 en Instagram, pero eliminaron las publicaciones después de recibir críticas de los usuarios.

Jessica Alba se disfrazó de Nancy Kerrigan, la patinadora artística estadounidense que fue agredida semanas antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994, y las críticas no tardaron en llegar.



En una publicación con varias fotografías que posteriormente eliminó, compartida el 1ro de noviembre, Alba lució un vestido blanco de encaje para patinaje artístico y una venda ensangrentada alrededor de la rodilla. Una amiga de la actriz se disfrazó de Tonya Harding, la antigua rival de Kerrigan en el patinaje, y posó con un bate de béisbol.

"Feliz Halloween de parte de Tonya... y Nancy", escribió Alba junto a la publicación.

El disfraz de ambas hace referencia directa al ataque que sufrió Kerrigan en 1994, cuando fue golpeada en la rodilla con una porra policial después de una sesión de entrenamiento durante el Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos, en Detroit. El agresor, Shane Stant, fue contratado por Jeff Gillooly, exesposo de Harding, y Shawn Eckhardt, amigo de la infancia de Gillooly. Harding, quien negó haber planeado el ataque, se declaró culpable de conspirar para obstaculizar el proceso judicial. Recibió una sentencia de libertad condicional y fue suspendida de por vida por la Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos.

"Inmaduro", escribió un usuario, según Page Six. "Esperábamos algo mejor de ti, Jessica".

"Explícame qué tiene de gracioso que golpeen a una mujer. Aquí espero", añadió otra persona.

Martha Stewart compartió el 31 de octubre una fotografía, que posteriormente eliminó, en la que aparecía disfrazada de una persona sin hogar. Llevaba ropa andrajosa y maquillaje que simulaba suciedad en el rostro, mientras sostenía un cartel que decía: "Tengo hambre. ¡¡Ayúdenme!!".

Stewart, cuya fortuna está valorada en cientos de millones de dólares, respondió a las críticas por su disfraz. En un comunicado compartido con People el 1ro de noviembre, la querida personalidad de la televisión afirmó que su atuendo "tenía la intención de generar mayor conciencia sobre el grave problema de las personas sin hogar". Stewart dijo sentirse "consternada" por el hecho de que su disfraz hubiera "ofendido" a algunas personas.

"La falta de vivienda sigue siendo uno de los mayores desafíos y una de las crisis persistentes de Estados Unidos. Es un problema que me preocupa profundamente y al que he dedicado mucho tiempo y esfuerzo apoyando a organizaciones benéficas que luchan contra esta epidemia social. Estoy comprometida a seguir contribuyendo a generar un cambio", escribió.

Stewart compartió otro comunicado en Instagram, en el que escribió: "es difícil admitir cuando realmente has metido la pata. Mi declaración anterior no fue suficiente".



McCall DaPron, estrella de The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County, que se estrena el 12 de noviembre, se inspiró en Jackie Kennedy para su disfraz de Halloween de 2026. El 30 de octubre, DaPron compartió una fotografía en la que aparecía junto a su esposo, Kirk DaPron, y sus cuatro hijos, todos disfrazados como la familia Kennedy el día del asesinato del presidente John F. Kennedy.

"Feliz Halloween 🩷 Los Kennedy", escribió DaPron, quien lució el reconocible traje rosa de Jackie Kennedy, junto a la fotografía que posteriormente eliminó. La estrella de reality shows desactivó los comentarios de la publicación de Instagram antes de borrarla definitivamente.



Los usuarios criticaron a DaPron por considerar que su disfraz era "indignante y de mal gusto", según People.

Julia Fox enfrentó críticas similares por su disfraz de Halloween de 2025, cuando se caracterizó como la ex primera dama momentos después del asesinato del presidente Kennedy. La actriz de Uncut Gems lució un traje rosa ensangrentado, que defendió como una declaración de principios más que como un disfraz.

"La decisión [de Jackie Kennedy] de no cambiarse de ropa, incluso después de que le recomendaran hacerlo, fue un acto de extraordinaria valentía", escribió Fox. "Fue una representación, una protesta y una expresión de duelo, todo al mismo tiempo. Una mujer que utilizó su imagen y su elegancia como armas para denunciar la brutalidad".

"Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa y editada y revisada por un editor de la redacción de Yahoo en Español".