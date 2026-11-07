Rafa Guerrero, psicólogo: "El TDAH no se diagnostica porque tu hijo no pare quieto"

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) suele asociarse con niños inquietos, impulsivos o que tienen dificultades para concentrarse. Sin embargo, estos comportamientos no siempre indican la existencia de un trastorno. Así lo ha explicado el psicólogo Rafa Guerrero a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde advierte sobre los riesgos de confundir determinadas conductas infantiles con los síntomas del TDAH.

"Un niño que se mueve muchísimo, interrumpe, se distrae fácilmente y parece incapaz de estar quieto no necesariamente tiene TDAH", señala el especialista. Según explica, existen numerosos factores que pueden provocar comportamientos similares, como la falta de sueño, la ansiedad, el estrés, las dificultades de aprendizaje, la inmadurez evolutiva o determinadas situaciones familiares.

Guerrero considera que uno de los errores más habituales consiste en exigir a los menores capacidades que todavía no han desarrollado. "A veces, desgraciadamente, confundimos la infancia con el TDAH", advierte, recordando que durante los primeros años de vida es completamente normal que los niños necesiten moverse, se distraigan con facilidad o tengan dificultades para mantener la atención en actividades que les resultan aburridas.

La importancia de comprender qué hay detrás del comportamiento

El psicólogo insiste en que el diagnóstico del TDAH requiere una evaluación profesional exhaustiva que permita analizar los síntomas y las circunstancias de cada menor. "Una conducta no es un diagnóstico", recalca, subrayando que no basta con observar episodios de inquietud, distracción o interrupciones en clase para determinar que un niño presenta este trastorno.

Para explicar su postura, Guerrero recurre a la metáfora del iceberg. A su juicio, los comportamientos visibles representan únicamente una pequeña parte de lo que puede estar ocurriendo. Por eso, considera fundamental investigar qué hay detrás de determinadas conductas, como la falta de motivación, los problemas de atención, las agresiones a compañeros o la aparición de dificultades que el niño ya había superado.

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POR S. G.

El especialista defiende que, antes de atribuir una etiqueta diagnóstica, los adultos deben preguntarse qué está experimentando el menor y por qué se comporta de determinada manera. Comprender el contexto emocional, familiar y evolutivo puede ayudar a identificar las necesidades reales del niño y evitar interpretaciones precipitadas.

"Una conducta habla, a veces grita, pero no diagnostica", concluye Guerrero. Con esta reflexión, el psicólogo recuerda que no todos los comportamientos inquietos son señales de TDAH y que resulta esencial comprender qué ocurre detrás de los síntomas antes de establecer un diagnóstico.