Tras la derrota de River, Di Carlo acelera su plan contra Tapia y Toviggino

La derrota de River contra Boca en el superclásico del fútbol argentino aceleró la disputa entre Stéfano Di Carlo y la AFA. El presidente del club millonario afirmó que la AFA le robó el partido, en una escalada más de la pelea que tiene con Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

"Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos", publicó Di Carlo en X. Los millonarios dicen que el arbitro, en sintonía con los deseos de la AFA, los perjudicó al expulsar Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel y omitió una doble amarilla para Leandro Paredes y una roja para Lautaro Blanco.

En el entretiempo del partido, el ex presidente de River y aliado del actual presdiente, Rodolfo Donofrio, publicó en X: "Que ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto!!!!".

"Se acuerdan en la cancha de River, el penal que nos hacen sobre el final del partido y el Var ni llamó. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una verguenza", continuó al finalizar el partido.

Pero la queja no quedó solo en la dirigencia. Dos pesos pesados del plantel de River y campeones del mundo con la selección Argentina como Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel hicieron criticas muy fuertes contra Claudio Tapia.

Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos

Otamendi apuntó a "los de arriba y las instituciones" y denunció que "están arruinando al fútbol argentino". "No te dejan competir, no se mide con la misma vara. El próximo torneo que nos digan quien será el próximo campeón así no competimos", lanzó.

En diálogo con LPO, desde la AFA se tomaron con humor las críticas de Di Carlo. "La dirigencia de River hizo mala praxis en el mercado de pases que les costó cerca de 100 millones de dólares y el equipo está quedando afuera de todo. Di Carlo perdió tres de tres clásicos contra Boca, que diga lo que quiera", afirmó el dirigente consultado.

A su turno, Montiel se expresó en el mismo sentido contra el arbitraje, habló de doble vara y planteó que "no es normal lo que pasó". Incluso, un periodista le preguntó si su ausencia en la última citación con la Selección en el partido de despedida de Messi estaba relacionado con la pelea de River con la AFA.

En efecto, la guerra entre River y la AFA es total. Esta semana, Di Carlo votó en contra del nuevo torneo para 2027 y trabaja en una estrategia para sumar equipos que estén en la misma sintonía como Estudiantes de La Plata para armar un bloque contra Tapia y Pablo Toviggino.

No te dejan competir, no se mide con la misma vara. El próximo torneo que nos digan quien será el próximo campeón así no competimos. Están arruinando al fútbol argentino.

Un dirigente al tanto de esta jugada de River dijo a LPO que el objetivo de fondo no es disputar la AFA sino aumentar una musculatura que genere las condiciones de una negociación.

Pero esta estrategia, que según la gente de River ya tendría el apoyo de diez clubes, por ahora no se expresa en la votaciones de la AFA que siguen teniendo un respaldo mayoritario para las iniciativas de Tapia y Toviggino.

Di Carlo encontró en Verón un aliado para esta pelea, pero hasta el momento lo hacen soledad.