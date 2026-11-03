Ziegler “la justicia que no llega a tiempo no es justicia”

Al término del debate INFOBYN/PREGONANDO dialogó con la doctora Ziegler “en primer lugar fue muy grata la cantidad de trabajadores que vinieron a escuchar sobre este importante tema, el que hoy estamos analizando; ciertos temas que afectan a los trabajadores y el poder debatir estas importantes novedades junto a los gremios y los trabajadores”

Con respecto al tema en cuestión, la reforma del Código Procesal del Laboral, expreso la abogada “lo que se modifica es el procedimiento, lo que hace el procedimiento efectivo en el ámbito del derecho al trabajo, es justamente la protección del trabajador, porque en principio necesitamos procesos afines, necesitamos resultados, necesitamos que la Justicia llegue a tiempo, la justicia que no llega a tiempo no es justicia, tiene que tender a satisfacer las necesidades de los trabajadores, de aquellos que necesitan tener la Justicia a tiempo, que satisfaga las necesidades del pueblo trabajador”

En cuanto a esta nueva Ley que se quiere imponer en la provincia expreso “esto esta siendo analizado como toda Ley, se comenzó por la Cámara de Diputados, luego pasará por el Senado para luego ser promulgada por del Ejecutivo provincial, este es el procedimiento básico de cada Ley, no saldrá por Decreto”

Continuo Ziegler en cuanto a la reforma “creo que sí, que hay que hacer una reforma a la Ley Laboral, una actualización porque en la provincia lleva ya varios años, es necesario una reforma, pero una reforma que apunte a tutelar a los trabajadores”

También afirmó que “en realidad, podemos pensar, que cuando uno inicia un proceso judicial siempre lo que quiere es la celeridad, ese es uno de los principios del Código Procesal Laboral, que la justicia sea rápida, creo que los procesos no van a estar más rápidos en resolverse, de aprobarse este nuevo proyecto que quieren imponer”

Fuente: INFOBYN / PREGONANDO Fotos: ByN