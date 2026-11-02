En el arranque de una nueva semana, este lunes 2 de noviembre el dólar volvió a dar un salto en sus cotizaciones y subió en la primera rueda hábil del mes tras haber registrado cambios hasta el último día de octubre.

Después de subir casi 20 pesos durante el mes pasado, el dólar oficial minorista arrancó el mes de noviembre con una nueva suba y se quedó en su máximo valor nominal este lunes. Cerró a $1510 para la compra y $1565 para la venta según marcaron las pantallas del Banco Nación.

Mientras que el dólar oficial mayorista también tuvo un aumento de $6,90 respecto de la cotización del viernes pasado y llegó a $1543,62 con una distancia del 26,6% del techo de la banda establecido en $1954,48 por el Gobierno.

caputo y el dolar

El dólar blue en calma: qué pasó con los financieros

Por su parte, el dólar blue se quedó quieto sin registrar movimientos este lunes. Cerró a $1545 para la compra y $1565 para la venta, empatando valores con el dólar minorista en el segmento de la venta.

Dólar MEP: registró una mínima suba del 0,02%, posicionándose en $1.568,40 para la venta y $1.565,70 para la compra.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): avanzó un 0,16%, finalizando en $1.658,80 para la venta y $1.658,00 para la compra.

Dólar Digital (USDC): registró un incremento del 0,97%, alcanzando los $1.656,12 para la venta y $1.651,98 para la compra.