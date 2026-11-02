ViralesEunice da Silveira, centenaria de 111 años: “Bebo mucha leche y solo me alimento de aquellos productos que me da la tierra”



Suena difícil de creer, pero el nacimiento de Eunice Anício da Silveira está más cerca en el tiempo de la batalla de Waterloo que del presente. Casi lo está de la Revolución Francesa. Por supuesto, está más cerca su nacimiento del tiempo en el que Argentina, como otros muchos países de Latinoamérica, eran parte de la corona española; es más, la superanciana, natural de Joanésia (Minas Gerais, Brasil), nació más cerca del momento en el que su país natal era parte de Portugal que del presente. Excepcional.

Siempre fue Eunice una persona de campo y familiar. Y lo es todavía hoy. Según LongeviQuest, una entidad internacional que se encarga de seguir los casos de personas mayores de 110 años para garantizar que son reales, su cumpleaños se celebró el pasado sábado 17 de octubre con toda la familia. Su verdadero aniversario consigo misma es el 21 de octubre, día que dedicó a comer con su hermana, Maria Anício da Silveira, que es mucho menor que ella y tiene 99 años.

Los ojos de Eunice transmiten su historia. La brasileña se casó con Oswaldo de Carvalho cuando apenas tenía 16 años, un lejano 26 de febrero de 1932. Era otro tiempo. Estuvieron juntos durante 74 años y diez meses hasta que él falleció en 2007, y fruto de esa unión nacieron 15 hijos. La ramificación ha provocado una auténtica marea en sus fiestas familiares: sobreviven 9 hijos, que dieron lugar a 50 nietos, de los que nacieron 88 bisnietos y, de estos últimos, 52 tataranietos.

El secreto de su longevidad

Cuando todos ellos le preguntan por el secreto para haber llegado en tan buen estado a semejante edad, Eunice asegura que, en realidad, nunca ha enfermado ni consumido ningún medicamente. Simplemente obedece su salud a una rutina: irse a dormir pronto y levantarse temprano, beber mucha leche, estar distraída con tareas y comer únicamente lo que producen sus tierras. Es decir, cuidar la alimentación y estructurar la rutina.

La ciencia ha insistido en numerosas ocasiones en la cantidad de factores que influyen en la longevidad, siendo la genética uno de los más importantes, así como el entorno y la atención médica. El caso de Eunice es singular dentro de lo particular. Pero es que solo así se explica que su nacimiento, allá por 1915, esté más cerca de la proclamación de Napoleón como emperador que del presente.