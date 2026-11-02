José Elías, emprendedor: "Clase media para mí es una persona que es capaz de comprarse una casa o un coche sin necesidad de estar en pareja"

José Elías, empresario español, sobre la IA: "Si tenéis una empresa, empezad a pensar qué parte de vuestro trabajo podría hacer una máquina"

José Elías, empresario: "El dinero es una herramienta que amplifica las cosas, pero no te va a hacer más alto, ni más guapo. No cambia a la gente"

El concepto de clase media no siempre resulta sencillo de delimitar. Los ingresos, el coste de la vivienda, la capacidad de ahorro o el lugar de residencia pueden cambiar considerablemente la percepción de qué significa pertenecer a ella. El empresario José Elías, sin embargo, tiene bastante claro dónde situaría la frontera. Durante una conversación en la que le preguntaron cómo diferenciaría entre clase baja, media y alta, el emprendedor ofreció su propia definición, basada principalmente en la independencia económica y en la posibilidad de afrontar determinados gastos cotidianos sin depender de los ingresos de una pareja.

"Una clase media para mí es una persona que, independientemente, no por el hecho de estar en pareja, es capaz de comprarse un piso, un coche", explicó Elías. A estas dos grandes adquisiciones añadió otras situaciones que, desde su punto de vista, deberían formar parte de una economía doméstica relativamente desahogada.

Entre ellas mencionó poder llegar a final de mes sin tener que controlar constantemente cada gasto. El empresario puso como ejemplo algo tan cotidiano como salir a comer durante los últimos días del mes sin que el estado de la cuenta bancaria determine la decisión: "Salir el fin de semana el día 25 sin mirar la cuenta del restaurante y poder salir de viaje un par de veces al año".

Su interlocutor respondió con una sola palabra cuando Elías le preguntó cuántas personas conocía capaces de mantener ese nivel de vida: "Pocos". Una contestación que el emprendedor utilizó precisamente para reforzar su argumento sobre cómo entiende la clase media. "Pues eso es clase media, tío", respondió. Según explicó, esas condiciones se correspondían con lo que tradicionalmente se consideraba una posición económica intermedia durante su generación. Elías fue todavía más contundente al establecer la frontera: "Eso era lo que en mi generación se entendía por clase media. Todo lo demás, clase baja".

La conversación derivó entonces hacia una cuestión habitual cuando se habla del coste de la vida: si la definición de las diferentes clases sociales debería adaptarse a las circunstancias económicas de cada época. Su interlocutor planteó que aquello que anteriormente podía considerarse propio de la clase media quizá se encuentre actualmente mucho más cerca de lo que muchas personas identificarían como clase alta.

Elías rechazó esa interpretación. Para el empresario, que determinadas condiciones materiales sean ahora más difíciles de alcanzar no significa que haya que rebajar el listón con el que se define a la clase media. ,El punto central de su planteamiento no está únicamente en poder comprar una vivienda o disponer de un coche, sino en hacerlo sin que formar una pareja sea una condición imprescindible para asumir esos gastos. Para Elías, la autonomía económica individual debería ocupar un lugar fundamental a la hora de hablar de bienestar.

"Es un concepto de dignidad", aseguró durante la conversación. El empresario insistió especialmente en la vivienda y cuestionó que una persona necesite necesariamente compartir ingresos con una pareja para poder acceder a ella. "Que tú como persona humana no seas capaz de ser independiente y no tener que vivir en pareja para tener una casa, macho, eso es dignidad de la persona", afirmó.