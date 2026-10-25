San Lorenzo empató 0-0 con Newell’s en el Bidegain y se le escapa la chance de meterse en playoffs

San Lorenzo empató 0-0 con Newell’s en el estadio Pedro Bidegain, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y perdió la oportunidad de meterse en los playoffs.

Newell’s llegó a las 21 unidades y es sexto en la tabla, por lo que se mantiene en puestos de clasificación. El empate dejó al Ciclón sin el envión que buscaba en la recta final del torneo.

El partido fue muy disputado y de escaso vuelo futbolístico, aunque el local generó las situaciones más claras. A los 10 minutos, Auzmendi probó con un potente remate desde afuera del área que el arquero Josué Reinatti controló con seguridad.

Un minuto después respondió Newell’s: tras un córner desde la izquierda, Matías Cóccaro apareció sin marca en el centro del área, pero no conectó con precisión y su remate fue despejado sobre la línea por un defensor azulgrana.

A los 41 minutos del primer tiempo, Auzmendi volvió a inquietar con un disparo que Reinatti desvió hacia un costado, tras una buena combinación entre Alexis Cuello y Farías, que asistió al delantero. Por el lado rosarino hubo algunas aproximaciones, pero ninguna exigió seriamente a José Devecchi.

En el complemento el desarrollo mantuvo la misma tónica, con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas situaciones frente a los arcos. La última chance llegó a los 45 minutos, cuando Mathías De Ritis cabeceó y Reinatti la contuvo.

Con el empate, San Lorenzo sigue en la pelea pero se le complica el camino hacia la próxima instancia. Para los hinchas porteños el resultado deja un sabor amargo: el equipo no aprovechó la localía ni logró sumar los tres puntos que necesitaba, y ahora debe volver a ganar para no quedar afuera de la clasificación.

En la próxima fecha, Newell’s recibirá a Unión de Santa Fe en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el domingo 1 de noviembre.