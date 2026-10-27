Más de 1300 participantes vivieron la 13ª edición del Cruce de Salto Grande

Con una importante convocatoria de más de 1300 corredores, este fin de semana se desarrolló la 13ª edición del Cruce de Salto Grande, una competencia que ya es marca registrada en el calendario deportivo provincial y regional, y que tuvo como epicentro Termas y Camping Punta Viracho.



La carrera reunió a atletas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba y de países vecinos, que participaron en las distancias de 50K, disputada en dos etapas, 25K, 12K y 5K. Más allá del desafío deportivo, los corredores y sus familias pudieron disfrutar durante todo el fin de semana de los senderos naturales, los paisajes característicos del perilago y de las propuestas de los complejos termales.



En esta edición, los participantes también fueron testigos y protagonistas de las importantes mejoras y obras que se vienen ejecutando en todo el Lago de Salto Grande desde el inicio de la gestión del presidente de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), Eduardo Cristina. Las intervenciones en infraestructura, servicios, paradores y puesta en valor de los espacios naturales elevan la calidad de la experiencia para deportistas y turistas, y consolidan al lago como un destino preparado para recibir eventos de primer nivel durante todo el año.



Desde CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos a cargo de Mauricio Colello, se acompañó una vez más la realización del evento, colaborando con la organización y la logística, reafirmando el compromiso con el desarrollo de actividades que integran deporte, naturaleza y turismo como ejes para el crecimiento regional.



En este sentido, el presidente de la Corporación, Eduardo Cristina, destacó la magnitud del evento y agradeció a todos los que participaron y se acercaron a lo largo del fin de semana, generando un movimiento turístico, comercial y económico muy importante para la región de Salto Grande y Concordia.



Además, Cristina felicitó especialmente a Marcelo Flores, responsable del Cruce de Salto Grande, por el enorme esfuerzo que junto a su equipo vienen sosteniendo para mantener viva esta competencia que es importantísima para la provincia de Entre Ríos.



Este evento se consolida así como una vidriera del potencial del Lago como escenario deportivo único en el país, donde la naturaleza, el deporte y el turismo se encuentran.



Los ganadores de cada distancia



En los 50K, los ganadores fueron Martín Méndez, de Concordia, y Verónica González, de Ranellagh. En 25K, se consagraron Rodrigo Rivera y Daniela Coppi, ambos locales. En 12K, los primeros puestos fueron para Julián Molina, de Rosario, y Lorena Luchini, de Concordia. Finalmente, en 5K, los ganadores fueron Juan Saboredo y Jaquelin Mendieta, también concordienses.



Con una nueva edición concretada, el Cruce de Salto Grande ratifica su crecimiento y continúa posicionando a la región como un destino para el deporte y el turismo durante los 365 días del año.