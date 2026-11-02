IOSFA: comenzaron los despidos en todo el país y ya llegan los primeros telegramas

Tras el decreto del Gobierno nacional, en las última s horas comenzaron a llegar las comunicaciones de desvinculación a trabajadores de distintas dependencias de la obra social militar IOSFA, en medio del proceso de achicamiento y reconversión en OSFA que inició el Ministerio de Defensa. En este sentido, ATE advirtió por el impacto sobre los trabajadores y la atención de los afiliados.

Los despidos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) comenzaron a concretarse en todo el país. Según confirmó ATE a El Cronista, durante las últimas horas empezaron a llegar telegramas y cartas documento de desvinculación a trabajadores de distintas dependencias de la obra social, en el marco del proceso de disolución y liquidación dispuesto por el Gobierno.

La llegada de las comunicaciones se produce pocos días después de que el Ejecutivo formalizara, mediante el DNU 1286/2026, el nuevo esquema para la liquidación de IOSFA. El decreto estableció que no todo el personal será transferido a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y dejó en manos de su Directorio la definición de la dotación necesaria.

Como ya adelantó El Cronista, el gremio había advertido que la reestructuración podía dejar a unos 1200 trabajadores fuera del sistema. Ahora, las primeras desvinculaciones comenzaron a hacerse efectivas.

Telegramas en distintas dependencias

Desde ATE señalaron que las comunicaciones comenzaron a llegar en distintos puntos del país, tanto a trabajadores de delegaciones como de farmacias y policonsultorios.

El sindicato sostiene que el proceso afecta a trabajadores de diferentes modalidades de contratación y que la reducción de personal se da en paralelo con el achicamiento de la estructura territorial de la obra social.

ATE

Según la información que maneja el gremio, de los 2450 trabajadores que actualmente tenía IOSFA, alrededor de 1000 quedarían en la nueva OSFA, mientras que otros 450 trabajadores de planta permanente pasarían a disponibilidad y unos 1000 contratos quedarían eliminados.

El número definitivo de trabajadores que serán transferidos, sin embargo, no está establecido en el DNU. La norma dispone que el Directorio de OSFA determine los puestos necesarios y, a partir de esa estructura, identifique al personal que será incorporado.

Punta Alta: 83 puestos en juego

Uno de los casos que permite dimensionar el impacto de la reestructuración es Punta Alta, donde IOSFA tiene una presencia particularmente importante.

Según confirmó a El Cronista Pablo Mendoza, secretario general de ATE Punta Alta, durante la noche comenzaron a llegar las cartas documento a trabajadores de la delegación, el policonsultorio y las farmacias.

“Anoche entre las 21 horas y 23.30 empezaron a llegar las cartas documentos de despido de los trabajadores de la delegación, del policonsultorio y de la farmacia IOSFA. Vamos a tener en Punta Alta mucha gente y muchas familias sin trabajo. Es durísimo saber lo que está pasando”, señaló Mendoza el sábado por la mañana.

Un listado interno sobre finalización de contratos y dotación inicial, al que accedió El Cronista, releva 83 trabajadores en cuatro estructuras de Punta Alta: la Farmacia de la Base Naval Puerto Belgrano, la Farmacia del Hospital, el policonsultorio y la delegación. El documento establece una dotación inicial de 54 puestos.

El caso adquiere una dimensión adicional por la cantidad de afiliados. Según ATE, unas 42.000 personas están afiliadas a IOSFA en Punta Alta, más de la mitad de la población del distrito.

Desde el sindicato sostuvieron que la reducción de la estructura puede generar también un problema en la atención sanitaria, porque parte de esa población dejará de contar con la estructura de farmacias, policonsultorios y delegaciones que tenía hasta ahora.

El reclamo de ATE

ATE volvió a cuestionar la reestructuración y prepara nuevas medidas para reclamar por la continuidad laboral de los trabajadores.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, había cuestionado la decisión del Gobierno y anunciado una movilización al Ministerio de Defensa.

En Punta Alta, Mendoza también advirtió por el impacto que tendrá la reducción de personal sobre las familias de los trabajadores y sobre la atención de los afiliados.

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El conflicto se suma al proceso de reorganización de la obra social, que incluye el cierre o reducción de distintas dependencias y una menor dotación de personal.

La diferencia respecto de las semanas anteriores es que el recorte ya dejó de ser una proyección sindical o una definición pendiente de la nueva estructura: los trabajadores comenzaron a recibir las comunicaciones de desvinculación.