Trump llamó a Noruega "país de mi**da". Su oficina de turismo respondió mostrando sus baños más espectaculares

La oficina de turismo de Noruega lanzó una campaña irónica para mostrar los baños públicos más pintorescos del país, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara a la nación nórdica de "país de mi**da".

Trump hizo sus duras declaraciones durante un acto de campaña, días antes de que los votantes acudan a las urnas para las elecciones intermedias.

El domingo, dijo que recibiría inmigrantes de algunos países en Estados Unidos, pero no de Noruega, "porque no recibí el Premio Nobel… Así que no quiero a nadie de Noruega".

Más tarde, durante el mismo acto, Trump agregó: "Noruega se ha convertido en un país de mi**da, en realidad".

Ahora, Visit Norway ha decidido apropiarse de esa etiqueta y lanzó una pregunta: "¿Son estos los mejores baños de mi**da del mundo?", en un artículo publicado en internet que muestra las instalaciones disponibles en este pintoresco país escandinavo.

Al destacar la campaña en redes sociales esta semana, la oficina de turismo publicó varias imágenes y escribió: "Bueno, escuchamos algunos comentarios sobre el 'país de mi**da'. ¿Qué podemos decir? Tenemos algunos de los baños más hermosos y espectaculares del mundo".

Este baño en Ostasteidn, en Ryfylke, está diseñado para que crezca musgo en sus paredes exteriores. - Lars Grimsby/Statens vegvesen/Visit Norway

La campaña de promoción turística de Noruega muestra fotografías y videos de algunas de estas instalaciones, acompañados de mensajes como: "¡Noruega hace que los baños de mi**da vuelvan a ser grandiosos! Estos baños merecen una visita, tanto cuando realmente necesitas ir como cuando no".

Entre los baños destacados figura el del mirador de Stegastein, en la región del fiordo de Sognefjord. Según la oficina de turismo, este lugar ha sido descrito por DesignCurial como uno de los 10 mejores baños públicos del mundo. La campaña también destaca el baño de diseño ondulado de Ureddplassen, en la costa de Helgeland.

Descritos en el sitio web como "obras maestras arquitectónicas", los baños incluidos en la campaña abarcan desde uno dorado en la isla de Senja hasta otro que funciona con energía solar en la región de Sognefjord.

Se anima a los visitantes de estos baños a aprovechar la ocasión para disfrutar del paisaje noruego. - Andreas Solbakken/Visit Norway

Al prometer que habrá "más novedades" sobre baños diseñados para impresionar, el sitio web concluye: "Como pueden ver, el catálogo de baños espectaculares de Noruega está lleno de excelentes ejemplos de cómo algo tan aburrido como un baño puede convertirse en una atracción turística".

El presidente de Estados Unidos también ha calificado a Haití, Libia, Somalia y Yemen de "países de mi**da". Sin embargo, su ataque contra Noruega parece estar relacionado con el hecho de que no recibió el Premio Nobel de la Paz, que fue otorgado a la pionera sudafricana de los derechos humanos Navi Pillay a principios de este mes.

Los noruegos le han recordado reiteradamente a Trump que el premio lo concede un Comité Nobel independiente y no el Gobierno de Noruega.