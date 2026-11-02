Llaryora tensionó fuerte con Milei por los subsidios al transporte: "Les da la espalda a Córdoba y el interior"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , cuestionó al presidente Javier Milei por los subsidios al transporte en el AMBA al sostener que “no hay diferencias” con el kirchnerismo .

“Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y les da la espalda a Córdoba y al interior ”, escribió en su cuenta de “X”.

“Los cordobeses también aportamos los recursos que financian esas decisiones", afirmó. "Sin embargo, mientras la Nación absorbe los mayores costos del transporte en el AMBA, en nuestras provincias ese esfuerzo recae sobre los pasajeros y los gobiernos locales ”, criticó.

"El combustible, los salarios y los repuestos también aumentan en el interior. Y acá también hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes que deben ir a clases y familias que dependen del colectivo todos los días", puntualizó el mandatario cordobés.

"Si existen recursos para sostener el transporte, deben distribuirse con un criterio federal. No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA ", reclamó Llaryora.

Llaryora y los subsidios al transporte: “no hay diferencias con el kirchnerismo”

"Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo”, sostuvo el gobernador.

“Esta desigualdad castiga el bolsillo de nuestras familias y encarece la producción y el trabajo en el interior”, subrayó.

Y también aclaró: "No cuestionamos que se cuide a los pasajeros del AMBA. Exigimos el mismo trato para los cordobeses y para todos los argentinos ".

"El federalismo se demuestra cuando se distribuyen los recursos . Córdoba exige lo que le corresponde", cerró Llaryora.

LT