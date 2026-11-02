HABITAR ESPACIOS La casa como refugio emocional: por qué necesitamos un lugar donde sentirnos a salvo

¿Conoces a alguien que parece siempre empeñado en hacerlo todo a su manera? Puede parecer que se trata de una persona difícil, pero en realidad podrías estar ante alguien que necesita mantener su autonomía y que no les da tanto peso a las opiniones externas.La psicología confirma que las personas que lo hacen todo a su manera no son necesariamente difíciles, sino que tienen una fuerte necesidad de autonomía y no le dan importancia a la aprobación de los demás

¿Conoces a alguien que parece siempre empeñado en hacerlo todo a su manera? Puede parecer que se trata de una persona difícil, pero en realidad podrías estar ante alguien que necesita mantener su autonomía y que no les da tanto peso a las opiniones externas.

Hay personas que parecen incapaces de ceder. Les das un consejo, les ofreces tu ayuda, les dices que hay otra forma de hacer aquello que quieren hacer, pero da igual. Si se le mete algo en la cabeza es imposible hacerle cambiar de idea. Y ante ese tipo de personas siempre decimos, con un suave movimiento de cabeza, “qué difícil es tratar contigo”.

Pero ¿y si en realidad no se tratase de una persona difícil? ¿Y si no fuera cuestión de carácter sino de algo más complejo? De todo ello nos habla la psicóloga Leticia Martín Enjuto, con la que hablamos sobre este tipo de personas que parecen necesitar hacerlo todo a su manera. Porque lo que se esconde tras este comportamiento, nos dice la experta, podría ser en realidad una fuerte necesidad de autonomía combinada con una baja importancia a la aprobación externa.

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Escuchar un consejo no implica renunciar a decidir por uno mismo.

La autonomía

La primera palabra clave en todo esto, nos dice Leticia Martín Enjuto, es “autonomía”. La directora del Centro de Psicología que lleva su nombre y colaboradora habitual de Cuerpomente nos explica que “la autonomía tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones propias y sentir que actuamos por voluntad propia, en lugar de hacerlo por obligación o por miedo a decepcionar a los demás”.

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“Las personas que valoran especialmente esta independencia suelen necesitar espacio para decidir cómo organizar su tiempo, afrontar sus responsabilidades o resolver los problemas que aparecen en su día a día”, continúa la experta.

Eso no significa que no quieran escuchar consejos, sino que necesitan sentir que la decisión final les pertenece. Para ellas, que alguien intente dirigir constantemente sus pasos puede resultar más molesto que la propia tarea que tienen entre manos.

Mantener un criterio propio puede suponer aceptar que no agradaremos a todo el mundo.

Sin la aprobación externa

Aunque hay otro factor clave en todo esto, continúa Leticia, y es que “esta forma de funcionar también puede explicar por qué algunas personas no necesitan recibir la aprobación de todo el mundo”.

“Pueden escuchar una opinión sin sentirse obligadas a compartirla y mantener una decisión, aunque su entorno no esté de acuerdo. Su criterio personal tiene más peso que la necesidad de quedar bien o evitar que alguien se moleste”, nos explica la experta.

Esto no quiere decir que sean indiferentes a lo que sienten los demás, sino que no basan todas sus decisiones en conseguir su reconocimiento. Han aprendido, en mayor o menor medida, que no siempre es posible agradar a todo el mundo y que intentar hacerlo puede terminar alejándonos de lo que realmente queremos.

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La necesidad de control puede dificultar la adaptación a otras formas de hacer las cosas.

La necesidad de controlar

Ahora bien, hay una diferencia importante entre tener las ideas claras y necesitar que todo se haga exactamente como uno quiere, matiza también la experta. “En ocasiones, esta insistencia tiene más que ver con la necesidad de controlar lo que sucede”, afirma.

Cuando una persona está acostumbrada a seguir sus propios métodos, puede experimentar bastante incomodidad si alguien introduce cambios o hace las cosas de una manera distinta. No siempre se trata de pensar que su forma es mejor, sino de que lo conocido le proporciona seguridad. “El problema aparece cuando esa necesidad de mantener las cosas bajo control impide adaptarse a situaciones nuevas o aceptar que otras personas también pueden tener buenas ideas”, asegura Martín Enjuto.

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La historia personal puede influir en cómo vivimos la independencia y la ayuda ajena.

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La historia personal

En este sentido, la historia personal toma un peso importante. “Hay personas que han aprendido desde pequeñas a resolver sus problemas sin pedir ayuda, que han tenido que asumir muchas responsabilidades o que han vivido situaciones en las que depender de los demás no les resultaba fácil”, nos explica Leticia. Con el tiempo, hacer las cosas por sí mismas acaba convirtiéndose en una manera de sentirse seguras.

“También puede ocurrir que hayan tenido experiencias en las que otras personas tomaban decisiones por ellas y que, en la edad adulta, valoren especialmente conservar su libertad”, añade la experta. “No obstante, cada caso es diferente y no se puede conocer el origen de esta conducta únicamente observando cómo alguien se comporta”.

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La autonomía permite decidir sobre nuestra vida sin imponer nuestras preferencias a los demás.

Las dos caras de la moneda

En definitiva, llegamos a la conclusión, mientras conversamos con Leticia, de que, en las relaciones personales, esta necesidad de independencia puede ser una fortaleza, pero también puede generar dificultades.

“Una persona puede tener muy claro cómo quiere organizar su vida y, al mismo tiempo, respetar que su pareja, sus amigos o sus compañeros de trabajo tengan otros criterios. La convivencia requiere encontrar puntos intermedios, negociar y aceptar que no todas las decisiones tienen que tomarse siguiendo las preferencias de una sola persona”, afirma la experta.

Pero cuando alguien necesita imponer continuamente su manera de hacer las cosas, deja de tratarse únicamente de autonomía y empieza a afectar al espacio y a las necesidades de quienes tiene alrededor. Aquí es donde conviene poner el límite.