PREGONANDO PREGONANDO

Chiqui Tapia publicó un mensaje para Estudiantes tras la clasificación a la final

El presidente de la AFA, procesado por evasión de los aportes de la AFA, felicitó al Pincha por su triunfo ante Flamengo en Río de Janeiro. Se espera que el mandatario esté presente en Montevideo para la definición del título
deportes23/10/2026 tn

Claudio “Chiqui” Tapia celebró la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores, luego de que el Pincha eliminara a Flamengo en el Maracaná por penales. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino publicó un mensaje en su cuenta de X para felicitar al plantel, al cuerpo técnico, a la dirigencia y a los hinchas del club platense.

“Felicitaciones a Estudiantes, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Copa Libertadores”, escribió el dirigente.image

Sin embargo, en el saludo no mencionó por su nombre a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, con quien mantiene diferencias públicas en medio de los cruces entre el club y la conducción de la AFA.

Tapia cerró su publicación con un mensaje de apoyo al equipo de cara a la definición continental, que se disputará en Montevideo: “En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!”.

La diferencia con el mensaje que Tapia le dedicó a Riquelme
El saludo a Estudiantes contrastó con el que Tapia había publicado un día antes para celebrar la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana. En esa ocasión, el presidente de la AFA sí mencionó expresamente a Juan Román Riquelme, titular del club de la Ribera.

“Felicitaciones a Boca, a su presidente Juan Román Riquelme y Comisión Directiva, a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el pueblo Xeneize por la clasificación a la final de la Sudamericana”, escribió Tapia.

La diferencia entre ambos mensajes quedó expuesta en las redes sociales y volvió a poner el foco en la relación entre Tapia y Verón, que atraviesa un período de tensión por distintos episodios institucionales y deportivos.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2026
La gran definición entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026.

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026
Instancia: Final a partido único
Rival: Palmeiras (Brasil)
Dónde se juega la final: la sede confirmada
El escenario neutral designado por la Conmebol para la gran final es el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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