Chiqui Tapia publicó un mensaje para Estudiantes tras la clasificación a la final

Claudio “Chiqui” Tapia celebró la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores, luego de que el Pincha eliminara a Flamengo en el Maracaná por penales. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino publicó un mensaje en su cuenta de X para felicitar al plantel, al cuerpo técnico, a la dirigencia y a los hinchas del club platense.

“Felicitaciones a Estudiantes, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Copa Libertadores”, escribió el dirigente.

Sin embargo, en el saludo no mencionó por su nombre a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, con quien mantiene diferencias públicas en medio de los cruces entre el club y la conducción de la AFA.

Tapia cerró su publicación con un mensaje de apoyo al equipo de cara a la definición continental, que se disputará en Montevideo: “En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!”.

La diferencia con el mensaje que Tapia le dedicó a Riquelme

El saludo a Estudiantes contrastó con el que Tapia había publicado un día antes para celebrar la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana. En esa ocasión, el presidente de la AFA sí mencionó expresamente a Juan Román Riquelme, titular del club de la Ribera.

“Felicitaciones a Boca, a su presidente Juan Román Riquelme y Comisión Directiva, a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el pueblo Xeneize por la clasificación a la final de la Sudamericana”, escribió Tapia.

La diferencia entre ambos mensajes quedó expuesta en las redes sociales y volvió a poner el foco en la relación entre Tapia y Verón, que atraviesa un período de tensión por distintos episodios institucionales y deportivos.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2026

La gran definición entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026.

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026

Instancia: Final a partido único

Rival: Palmeiras (Brasil)

Dónde se juega la final: la sede confirmada

El escenario neutral designado por la Conmebol para la gran final es el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.