PREGONANDO PREGONANDO

A pesar de los agoreros, cipayos y los “no me importa”, la dirigencia gremial de Entre Ríos se reunió en San José

En la tarde del viernes 25 de setiembre los representantes gremiales de la provincia de Entre Ríos se reunieron en San José para normalizar la Seccional Regional del Departamento Colón, siendo esta una se las 7 Regionales de CGT, en la provincia.
Entre Rios26/09/2026 ByN / infobyn / pregando

No hubo colectivos, camiones, combis, ni trabajadores llevados en “manadas” como dicen los cipayos, si estuvieron presente los trabajadores y representantes de los diferentes gremios.cgt reg colo (4)

El Plenario de los trabajadores de Colón se dio cita en el salón de los trabajadores de la Carne, en que se eligió por unanimidad como Secretario General de dicha Regional a Carlos Molinari.cgt reg colo (53)cgt reg colo (41)

No hubo disturbios, ni empujones, ni violencia; si se pudo observar a todos saludarse con cordialidad, abrazos y una participación que colmo el lugar, en que se habían dispuesto más de 250 sillas, las que fueron ocupadas en su totalidad quedando muchas personas de pie (en el salón) y más de 300 en la calle, sin poder acceder al Plenario.cgt reg colo (59)

En dicha oportunidad si pudo observar la presencia de dirigentes de todos los gremios representativos de la provincia, representantes de la CGT Nacional que vinieron como veedores, y también la presencia de dirigentes políticos como intendentes, legisladores nacionales y provinciales.cgt reg colo (12)

Los gremialistas demostraron que se pueden dejar atrás ciertas diferencias metodológicas. cgt reg colo (32)

Se escucharon reclamos a los dirigentes políticos, que se bajen de sus lugares y escuchen el clamor del pueblo trabajador; como así  mismo las duras realidades que están padeciendo los trabajadores activos, pasivos  y desocupados, producto de los malos gobernantes de turno y su insensibilidad.

Fuente; infobyn/pregonando   Fotos: ByN /

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