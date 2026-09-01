Alemania acusa a Rusia de un intento de "ataque" con drones en el aeropuerto de Leipzig

El Gobierno alemán ha responsabilizado a los servicios secretos rusos de un "intento de ataque" en el aeropuerto de Leipzig el pasado mes. En una rueda de prensa este martes, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó que la evaluación del incidente "encaja con el patrón conocido de las operaciones híbridas rusas en Europa"

Alemania acusa desde hace tiempo a Moscú de llevar a cabo una campaña de ataques híbridos que incluye acciones de espionaje y sabotaje, unas acusaciones que el Kremlin ha rechazado. El Ejecutivo de Frederich Merz planea llevar el caso ante el Consejo de la OTAN.

Según el diario 'Bild', que cita fuentes gubernamentales, se espera que el embajador de Alemania ante la OTAN aborde formalmente los ataques híbridos rusos el miércoles, en paralelo a la cita entre Ursula Von der Leyen y el secretario general de la Organización Atlántica. En la reunión de embajadores de la OTAN en Bruselas, Alemania presentará a sus aliados pruebas de la implicación rusa en el presunto complot del ataque con drones.

El país ha informado durante meses de avistamientos sospechosos de drones sobre instalaciones militares e industriales, pero un incidente ocurrido en el aeropuerto de Leipzig/Halle la noche del 4 al 5 de agosto hizo saltar las alarmas después de que se encontrara allí un dron que transportaba explosivos.

La Policía utilizó un robot para desactivar el artefacto hallado cerca de un avión de carga ucraniano. Semanas después, según se informó, se descubrió otro dron cerca del aeropuerto, también con restos de una sustancia explosiva.

El aeropuerto, situado en el este de Alemania, desempeña un papel clave en el transporte de material militar, incluido el de las Fuerzas Armadas alemanas y los aliados de la OTAN, y también sirve de base para la aerolínea ucraniana Antonov Airlines.

El canciller Friedrich Merz afirmó posteriormente que Alemania se había "encontrado cada vez más en el punto de mira de atacantes híbridos". Pero Berlín se había abstenido hasta ahora de responsabilizar a Rusia del incidente y se había limitado a hablar de la posible implicación de "potencias extranjeras". Merz había advertido el 25 de agosto de que los responsables de los ataques híbridos contra Alemania "pagarían por ello", sin identificar ningún objetivo concreto.

El diario 'Der Spiegel' señaló que entre las posibles contramedidas podrían figurar la expulsión de diplomáticos rusos y el cierre del consulado de Rusia en Bonn. También se ha debatido ampliamente si Alemania debería cerrar un centro cultural ruso en Berlín que los servicios de seguridad consideran un centro de inteligencia.

La Casa Rusa de Ciencia y Cultura de Berlín, un edificio de siete plantas inaugurado en 1984 en lo que entonces era Berlín Este, está situada cerca de la embajada rusa.

El diputado conservador y experto en política de seguridad Roderich Kiesewetter declaró recientemente a 'Welt TV' que se considera que las instalaciones son un centro de espionaje. Afirmó que más de 100 personas vivían allí "sin que nadie supiera quiénes son" y que el consumo de electricidad del edificio es desproporcionadamente elevado.

El edificio estaba "presumiblemente lleno de equipos de vigilancia técnica", afirmó, y era utilizado por "personas que no tienen una actitud favorable hacia Alemania".

Tras una reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea en Irlanda este martes, Kaja Kallas, la máxima responsable de la diplomacia del bloque, afirmó que Moscú estaba atacando Europa con un número creciente de "ataques híbridos cinéticos".

"Con esto, Rusia quiere asustarnos para que dejemos de apoyar a Ucrania. No lo conseguirá (...) Incrementaremos nuestro apoyo a Ucrania e invertiremos en nuestra propia defensa", afirmó, y añadió que la UE estaba "planeando las sanciones más contundentes contra Rusia hasta la fecha".