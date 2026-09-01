Un coche bomba mata a una persona y deja once heridos en un atentado terrorista en Colombia

Un coche bomba explotó en la noche del lunes frente a la estación de Policía de Los Patios, en el departamento colombiano de Norte de Santander, y dejó una persona muerta y once heridas, entre ellas varios policías, según informaron las autoridades y medios locales.

La explosión se produjo hacia las 23:15 del lunes (04:15 GMT del martes) y provocó un incendio en la estación policial, además de daños en varias motocicletas de los uniformados, viviendas y establecimientos comerciales situados en la zona.

El balance de las autoridades de Colombia sitúa en once el número de heridos. Entre ellos hay dos policías con heridas de gravedad, mientras que otros agentes resultaron afectados por la onda expansiva, según informaciones difundidas por medios colombianos.

La persona fallecida era un civil que se encontraba en la zona en el momento de la explosión, según medios locales. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. La detonación también provocó daños materiales en inmuebles y comercios de la avenida principal de Los Patios y dejó sin suministro eléctrico a parte del sector.

Las autoridades investigan la autoría

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. Medios locales han recogido declaraciones de autoridades departamentales que apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible responsable del atentado, aunque la autoría no ha sido confirmada de forma definitiva.

Norte de Santander es una de las zonas de Colombia con mayor presencia de grupos armados ilegales. En el departamento, y especialmente en la región del Catatumbo, operan el ELN y disidencias de las FARC, entre otras estructuras.

El ataque se produjo además después de otro atentado con un vehículo bomba registrado el pasado 31 de julio cerca del comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. Aquel ataque dejó al menos ocho policías y otras tres personas heridas.

El presidente anuncia un consejo de seguridad

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que viajará a Cúcuta para encabezar un consejo de seguridad tras el atentado.

El mandatario aseguró en la red social X que el Gobierno perseguirá a los responsables y afirmó que Colombia "no se arrodilla ante el terrorismo". De la Espriella señaló que había convocado a la cúpula de la Fuerza Pública para analizar el ataque y adoptar medidas de seguridad.

El atentado ocurrió el mismo día en que el presidente anunció la muerte de al menos 20 miembros de unadisidencia de las FARC en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en el centro del país.