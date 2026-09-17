Destacado avance de Gorina entre los faenadores líderes

Las diez empresas o grupos líderes de la Argentina faenaron cerca de 370 mil cabezas en agosto, unas 3 mil más que en julio, con una participación del 37% sobre el total nacional, cuatro puntos más que en el mes anterior.

El ranking fue liderado por el Grupo Lequio que volvió al primer puesto tras haber cedido esa posición a manos de Swift en julio, que este mes quedó en tercer lugar. En agosto, el segundo fue Gorina, alcanzando la posición en virtud de haber tomado a su cargo las faenas en Frigorífico Gral. Pico y en Tolosa, además de la planta de Bermejo, lo que hizo meses atrás.

faena-y-despostada FRIGORIFICO

Si bien entre agosto y julio hubo otros cambios de posiciones, el único que vuelve a integrar el ranking es Frimsa, mientras que salió Friar, al haber cedido en alquiler la planta de Nelson, a favor de Abuelo Luis, nuevo participante en el manejo de plantas frigoríficas, lo que se destaca a causa de su carácter de productor que avanza un paso en la cadena de valor.

En los primeros ocho meses del año, el conjunto de las diez principales industrias superó los 2,8 millones de cabezas faenadas, con el 35% de participación sobre el total nacional, un punto más que en el acumulado a julio.

Cabe que destacar que con la performance de agosto, Gorina ganó dos posiciones en el ranking del año.

Por propiedad de hacienda

En cuanto al ranking por titularidad de los animales, la faena de los líderes se ubicó en casi 299 mil cabezas, unas mil menos que en julio. Pese a la baja, la participación sobre el total del país subió tres puntos, al 30%.

Swift volvió a liderar el listado, seguida por Gorina (que ganó tres posiciones) y Coto (que retrocedió un lugar). Se sumaron al ranking La Anónima y Frimsa, mientras que salieron los grupos Bancalari y Deltacar.

En ocho meses, Swift superó las 413 mil cabezas propias faenadas, sacándole unas 78 mil de distancia al segundo, que ahora es Gorina.

Además, en este 2026 los diez primeros llevan faenadas cerca de 2,33 millones de cabezas, 29% del total nacional. Además, en este 2026 los diez primeros llevan faenadas cerca de 2,33 millones de cabezas, 29% del total nacional.

Sobre la faena según titular de la hacienda

El ranking de titulares de faena considera a aquellos propietarios de la hacienda a faenar, es decir, que compraron los animales a procesar y cuya carne les pertenece, más allá de que lo hagan en una planta propia o de terceros.

Típicamente, quienes faenan en plantas de terceros son los matarifes, aunque, en ocasiones, empresas con plantas de faena pueden, por razones de conveniencia logística u otras, faenar en plantas de propiedad de otras.

Para tener en cuenta: El hecho de que los primeros diez titulares de faena representen un porcentaje menor sobre el total nacional que el de las diez principales plantas o grupos de plantas, significa que la atomización de la titularidad de la faena es aún mayor que la de las plantas, lo que repercute en una menor incidencia de los más grandes operadores en la formación de los precios.