Dinámica del consumo de soja en Entre Ríos: año 2025

El propósito del presente informe es dimensionar la demanda de la oleaginosa como fuente de proteína y energía en la producción pecuaria.

El estudio se estructuró a partir del relevamiento directo de dietas y raciones suministradas a los sectores avícola (carne y huevos), bovino, lechero y porcino, gracias a la información aportada por la red de colaboradores.

Durante el año 2025, la demanda total de soja como insumo en la elaboración de balanceados en la provincia se estimó en aproximadamente 1.676.972 toneladas. En términos interanuales, el volumen consumido experimentó un incremento del 2,5%. Esta tendencia alcista estuvo traccionada principalmente por el aumento en la producción provincial de huevos, combinado con los altos niveles operativos sostenidos en la producción de carne aviar.

En la Figura 1 se detalla la participación de cada sector en el consumo de soja en el año 2025.

La mayor parte del consumo se destinó al sector avícola que, entre la producción de carne y de huevos, concentra el 85,7% del consumo total, valor que se mantiene estable interanualmente. Como consecuencia directa del peso de esta actividad, el consumo interno exhibe una fuerte concentración territorial en los departamentos de Uruguay, Paraná y Colón, núcleos de la avicultura entrerriana que abarcan el 51,8 %. La misma se detalla en la Figura 2.

El consumo para la alimentación animal en el 2025 absorbió el 49% de la cosecha obtenida en la campaña 2024/25, la cual alcanzó las 3.444.725 toneladas (posicionándose como la tercera más importante desde el ciclo 2000/01). Este volumen de cosecha arrojó un superávit físico de 1.767.753 toneladas para el ciclo bajo análisis. En la Figura 3 se observa la evolución del consumo de soja en los últimos tres años.

Otro aspecto relevante es que casi la totalidad del consumo entrerriano de soja es satisfecho con producción propia, ya que la provincia promedia una producción de 2,6 millones de toneladas si se consideran las últimas veinte campañas.

Durante 2025, se observó un superávit de 1.767.753 toneladas, a partir de la gran producción de la campaña. Si se amplía el margen a los últimos tres años, el excedente promedia las 537.724 toneladas, una cifra que se ve estadísticamente atenuada por el severo déficit que causó la sequía durante el ciclo 2022/23. En la Figura 4 se muestra la evolución de la demanda, producción y déficit.

En el año 2025, cerca de 356.000 toneladas que tuvieron como destino Entre Ríos provinieron desde otros puntos, donde destacan Santa Fe y Buenos Aires. En la Figura 5 se muestra la participación de cada provincia en la comercialización de soja con destino Entre Ríos.

En el año 2025, según datos de SIO-Granos, alrededor de 1.673.119 toneladas se enviaron a otras localidades del país. Este flujo saliente exhibió una orientación casi exclusiva hacia la exportación: el 96% de esos envíos (1.606.275 toneladas) tuvo como destino las terminales portuarias del Gran Rosario.

El volumen restante se distribuyó de manera marginal hacia industrias en la provincia de Santa Fe (3%, equivalentes a 44.050 toneladas), Buenos Aires (15.760 toneladas) y Córdoba (6.156 toneladas).

Al analizar la evolución reciente de la matriz de consumo, se observa que la estructura de la demanda durante los últimos tres años (2023-2025) evidencia una sólida estabilidad general. La producción de carne avícola continúa siendo el pilar del consumo de soja, a pesar de haber cedido una pequeña porción de su cuota, pasando del 74% en 2023 al 71% en el presente ciclo. Este espacio fue absorbido de manera directa por el sector de producción de huevos, que mantuvo una tendencia al alza ininterrumpida creciendo del 12% al 15%. De esta forma, el complejo avícola en su conjunto afianza su dominio concentrando el 86% de la demanda total de la oleaginosa.

En contrapartida, el resto de las actividades sostuvieron una participación porcentual estrictamente lineal y sin variaciones durante los tres períodos evaluados: el sector porcino se consolidó en un 8%, seguido por la demanda de los tambos con un 4% y los establecimientos de feedlot con un 2%. La evolución de la participación se observa en la Figura 6.

A modo de cierre, observamos que la producción de soja en la provincia de Entre Ríos durante la campaña 2025/26 alcanzó las 2.695.100 toneladas, por lo que, en caso de no haber saltos bruscos en el nivel de consumo, la provincia se encontraría en posición de auto sustentar su demanda interna de la oleaginosa durante el año 2026.