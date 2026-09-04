Como es el asunto? No era que los "pikingles" y la Tacher eran nuestros amigos y les rendia Milei homenajes

El ministro de Economía alerta sobre posibles represalias británicas contra activos argentinos tras la ofensiva presidencial por Malvinas. La incógnita sobre la ubicación exacta de las reservas auríferas, extraídas en 2024, genera urgencia en el equipo económico ante la inminente Argentina Week en Londres.

Caputo ante la incertidumbre por las reservas del BCRA que podrían quedar expuestas en Londres tras la ofensiva de Milei



El conflicto por Sea Lion enciende las alarmas en Economía

La decisión de Javier Milei de utilizar “todas las herramientas del Estado” para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas no solo altera la diplomacia bilateral, sino que expone una vulnerabilidad financiera crítica. Mientras el Presidente anuncia inhabilitaciones a accionistas y proveedores de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, Luis Caputo observa con preocupación cómo esta escalada podría derivar en confiscaciones o bloqueos de activos argentinos bajo jurisdicción británica.

El proyecto offshore, que ya cuenta con una Decisión Final de Inversión (FID) y USD 1.000 millones en financiamiento asegurado, representa un éxito operativo que la Argentina aún persigue para sus propios emprendimientos como Argentina LNG. Sin embargo, para el Gobierno nacional, permitir su avance implica validar una apropiación ilegal de recursos soberanos. Milei fue contundente: “Quienes operan en nuestras islas tendrán que elegir entre una apuesta ilegal y una operación segura en Argentina”.

La sombra del oro desaparecido del Banco Central

La tensión política reaviva un fantasma financiero que el Ministerio de Economía intentaba mantener en silencio: el destino de las reservas de oro del BCRA. En 2024, Caputo justificó la salida de los lingotes del país argumentando la necesidad de obtener rendimientos financieros, pero nunca se reveló oficialmente cuánto metal precioso fue trasladado ni quiénes son los custodios actuales.

Las versiones más consistentes del mercado sitúan esas reservas en bóvedas de Londres. Esta posibilidad transforma una decisión técnica en un riesgo geopolítico inmediato. Si Reino Unido decide responder a las amenazas de sanciones económicas de Milei, los activos argentinos depositados en suelo británico quedarían expuestos a medidas de retorsión, desde congelamientos hasta embargos preventivos.

La opacidad de la operación original impide al equipo económico evaluar con precisión la magnitud del riesgo. Caputo defendió la movilidad del oro como una herramienta de gestión moderna, pero ahora esa misma movilidad podría convertirse en un talón de Aquiles si las relaciones con Londres se deterioran más allá de lo diplomático.

Impacto directo en la Argentina Week y las inversiones

La coyuntura amenaza con empañar la Argentina Week, el evento clave diseñado por Caputo para atraer capital extranjero en Londres. Lo que estaba previsto como una vidriera de oportunidades se convierte en un campo minado diplomático. Los inversores británicos, principales objetivos de la misión comercial, observan con recelo la contradicción entre la prédica libertaria de libre mercado y la intervención estatal anunciada por Milei contra empresas privadas.

Para el ministro, el desafío es doble: debe proteger la narrativa de apertura económica mientras navega una crisis de soberanía que exige firmeza. La paradoja es evidente: Sea Lion logró lo que los proyectos argentinos aún buscan, cerrando financiamiento y comenzando obras, mientras que la respuesta argentina pone en jaque la previsibilidad jurídica que Caputo intenta vender en el exterior.

La frase de Milei calificando a Reino Unido como una potencia en “declive” añade combustible a una relación ya frágil. En el entorno de Casa Rosada, la prioridad pasó de la promoción turística a la contención de daños. La pregunta que domina las reuniones técnicas ya no es solo dónde está el oro, sino qué mecanismos legales tiene Londres para afectarlo si la disputa por Malvinas escala hacia sanciones financieras concretas.

Qué sigue en los próximos días

La atención se centrará en la reacción oficial del gobierno británico ante las declaraciones de Milei y en los movimientos discretos del BCRA para blindar sus activos externos. Los inversores monitorearán si la Argentina Week mantiene su agenda prevista o si se producen cancelaciones de última hora por parte de fondos europeos. La definición de estrategias legales contra las petroleras operando en Malvinas marcará el tono de las próximas semanas, definiendo si la disputa quedará en el plano retórico o si entrará en una fase de confrontación económica real con consecuencias directas sobre las reservas nacionales.